IGP identifica la señal interdecadal de las precipitaciones en los Andes de Perú y Bolivia

Hallazgo es el resultado de una investigación que analizó 90 años de datos de precipitaciones de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Un reciente artículo científico publicado en la prestigiosa revista Frontiers in Earth Science, titulado “Interdecadal variability of the austral summer precipitation over the Central Andes”, muestra los resultados de una investigación liderada por el IGP en la que se ha logrado identificar la presencia de una señal interdecadal (cada 40 años) en el registro de las precipitaciones de los Andes de Perú y Bolivia durante el verano (diciembre-febrero) para el periodo 1921-2010.

Juan Sulca, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), destaca que esta es una publicación importante para comprender la influencia de diversos factores en las fluctuaciones de lluvias en los Andes (10°-30°S) sobre periodos de tiempo mayores a 20 años (aprox. 40 años), de lo cual existe un conocimiento muy precario a la fecha.

“Sabemos que las precipitaciones tienen una distribución espacial distinta a lo largo de los Andes. Sin embargo, analizando datos de precipitaciones de nuestro país, Bolivia, Chile y Argentina hemos identificado la variabilidad interdecadal que, en el caso de los Andes del sur del Perú y el Altiplano de Perú-Bolivia, presenta un periodo de 40 años con fases opuestas de precipitación cada 20 años”, explica.

Este patrón de precipitación en las zonas antes descritas se ve influenciado, principalmente, por la interacción de las señales interdecadales de las temperaturas de superficie del mar del océano Atlántico norte y el océano Pacifico occidental (región Niño 4), la cual “induce el patrón de precipitación a través de la modulación del flujo de humedad proveniente de la Amazonía vía modulación de los flujos del este en los niveles altos”, precisa el artículo.

“Los resultados de investigación obtenidos son de suma utilidad, ya que nos informa que actualmente las lluvias de los Andes del sur peruano están en la fase lluviosa, mientras que las lluvias del Altiplano están en la fase seca. Con esta información, los tomadores de decisiones pueden realizar una mejor gestión hídrica en beneficio de las poblaciones que habitan en dichas áreas y las diferentes actividades económicas que desarrollan”, resalta Sulca.

¿Cuál es el siguiente reto de investigación?

La investigación que dio lugar a este reciente artículo científico fue realizada por el IGP en cooperación con la Universidad de Albany-Universidad del Estado de Nueva York (Albany, Nueva York, EE. UU.) y la Universidad de Reading (Reading, Reino Unido). Juan Sulca refiere que, tras el desarrollo de esta investigación, se abren nuevos desafíos científicos para conocer la variabilidad interdecadal de las precipitaciones en otras zonas del país.

“Aún falta conocer e investigar con mayor detalle los factores que influyen en las lluvias que ocurren en la región costera y en la Amazonía del Perú, tanto a escalas decadal-multidecadales (mayores a 10 años) como en escalas interanuales (menores a 7 años). Pese a que para el común de las personas estas fluctuaciones de amplio periodo pasan desapercibidas, su influencia es notable a la hora de determinar tendencias que pueden impactar el clima y, en consecuencia, también a la población y los ecosistemas”, finaliza Sulca.