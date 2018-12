ICPNA: Cuentos para niños

El Rinoceronte que quería ser Unicornio = The Rhino who wanted to be a Unicorn

Autor: Juan Manuel Chávez

Año de publicación: 2017 / Páginas: 37 español, 37 inglés

Formato: 21 x 15 cm.

Galardones: 1er premio en la VII Bienal de Cuento Infantil ICPNA

Edad: + 10 años

Precio: S/. 34

Reseña: Cuenta la historia de aquellos que, empeñosos por transformarse en otros o fascinados por la ilusión de ser distintos, corren el riesgo de extraviarse a sí mismos. Tito, es un rinoceronte que un día mira con atención su imagen de cuatro patas y un cuerno para preguntarse por qué no es un unicornio. Se percibe rechoncho y oscuro, cuando se imagina esbelto y blanco. Entonces, toma la decisión de transformarse en lo que sueña, cambiando sus rutinas y su dieta; el riesgo que enfrenta es el de extraviarse a sí mismo. El rinoceronte que quería ser unicornio es el relato de cualquiera que, alguna vez, sintió una profunda insatisfacción con su persona; a partir de ahí, es también una aventura sobre la autoestima y el amor propio.

• El niño que vivió en un grano de arróz= The Boy who lived in a grain of rice

Autor: Abraham Carbajal

Año de publicación: 2018 / Páginas: 49 español, 49 inglés

Formato: 21 x 15 cm.

Galardones: 2do premio en la VII Bienal de Cuento Infantil ICPNA

Edad: + 10 años

Precio: S/. 30

Reseña: Trata sobre la curiosidad, la perseverancia por el saber y la gran paciencia que tiene Vasco, el protagonista de la historia. Y es que así son los niños, exigen, preguntan. ¿Cómo se mete un barco en una botella? Una pregunta que ni sus padres ni sus profesores saben exactamente responder, pero que él, con la tenacidad que lo caracteriza, se propone investigar hasta las últimas consecuencias. El tema es nunca mentirles, ellos un día también estarán en ese dilema de responder, como el mismo, al final de cuento, se interroga si el nombre ‘Maximiliano´ podrá entrar en un granito de arroz. Es una aventura apasionante para sembrar la semilla de la curiosidad en los niños, que los llevará a hacerse preguntas sobre todo lo que les rodea.

• Cuatrojos = Four Eyes

Autor: Gloria Portugal

Año de publicación: 2017 / Páginas: 63 español, 58 inglés

Formato: 21 x 15 cm.

Galardones: 1er premio de la VI Bienal de Cuento Infantil ICPNA

Edad: + 11 años

Precio: S/. 34

Reseña: Es la historia de una niña con un defecto visual tan grande como sus deseos de ver el mundo y saberlo todo. Tanto sus hermanos como sus compañeros de clase no la comprenden y la hacen objeto de constantes burlas. Pero ella, aislada de todos, seguirá su búsqueda. Se refugiará en los libros y los convertirá en sus mejores amigos.

Poesía para niños

• AMAZONIA

Autor: Juan Francisco Dávila

Año de publicación: 2018 / Páginas: 49

Formato: 21 x 24 cm.

Galardones: 1er premio de la VI Bienal de Cuento Infantil ICPNA

Edad: + 12 años

Precio: S/. 42

Reseña: Amazonia cuenta con 19 poemas, cada uno dedicado a un animal de la selva como el delfín rosado, guacamayo, sachavaca, ronsoco, anaconda, colibrí y el otorongo. El texto es muy entretenido y didáctico para que los niños conozcan la riqueza de la fauna peruana, un lugar que siempre le ha apasionado al autor.

• El Sapito y la Luna = The little toad and the moon

Autor: Edgard Bendezú

Año de publicación: 2018 / Páginas: 45

Formato: 21 x 24 cm.

Galardones: 2do premio de la VI Bienal de Cuento Infantil ICPNA

Edad: + 12 años

Precio: S/. 30

Reseña: Explora el humor, la ternura, la alegría y la imaginación de los niños. Las palabras en sus poemas se convierten en verdaderos juguetes donde salpican la rima y el ingenio. Ejemplo: “¿Qué es poesía para niños?, es amarrar a una boa con otra boa, y huir en canoa; es un zancudo que se hizo fuerte, chupando sangre con sorbete”. Lo lúdico también está presente: “Músico desafinado, Quijote con lanza, noctámbulo fiestista, en mi sueño: ¡pleitista! Es un muchachito muy confianzudo. ¿Sabes de quién hablo? ¡del zancudo!”. Y una historia de amor, en: “El Sapito y la Luna”. En síntesis, son poemas que encandilan, con sencillez, adecuado al nivel de los niños y con un humor que hará que te sientas a gusto en el reino de las palabras.

• El vals de las cometas = The Kites’ Waltsz

Autor: Sheila Alvarado

Año de publicación: 2017 / Páginas: 36

Formato: 21 x 24 cm.

Galardones: 1er premio de la V Bienal de Poesía Infantil ICPNA

Edad: + 12 años

Precio: S/. 34

Reseña: Escrito e ilustrado por Sheila Alvarado, es un poemario dedicado a Lima dividido en tres partes. Primero, sobre la niebla como un amigo entrañable que dibuja y desdibuja la ciudad a su antojo sin hacer caso a los cambios de estación. La segunda, sobre los pequeños habitantes que son parte de la ciudad, como las ardillas entre los árboles, los gallinazos planeando sobre la tarde y sobre aquellos que empiezan a alejarse de la ciudad, ya sea por los cambios de clima o por el bullicio; y la tercera, que describe mes a mes como transcurre el año entre nuestras tradiciones, los carnavales, el colegio, los dulces de estación y esa navidad que acá disfrutamos con calor, helado y frente al mar.

