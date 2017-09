El huracán María devasta la isla de Dominica y amenaza a varios países del Caribe

La pequeña isla caribeña de Dominica ha enfrentado anoche el paso del más violento huracán que la haya azotado en la historia. El potente huracán María arremetió con categoría cinco contra esa pequeña nación de unos 73 mil habitantes.

María se convirtió al caer la noche de ayer en un huracán “potencialmente catastrófico” y tocó tierra en Dominica con vientos máximos sostenidos de 260 km/h en su ruta hacia el noreste.

#Maria made landfall on Dominica at 915 pm AST as a category 5 #hurricane with 160 mph (260 km/h) winds https://t.co/QSxq7VPr15? pic.twitter.com/3Z1Q95WYlM

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 19, 2017