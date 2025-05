Hospital Cayetano Heredia pone en funcionamiento moderno mamógrafo para el diagnóstico de cáncer de mama

La ministra Rosa Gutiérrez recordó que sigue en marcha el desembalse quirúrgico en hospitales de todo el país

La implementación de un nuevo y moderno mamógrafo digital con tomosíntesis permitirá realizar hasta 60 mamografías por día en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Tras entregar el moderno equipo, la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez Palomino, resaltó que en los establecimientos de salud de Lima y regiones se está reforzando la prevención y diagnóstico temprano de cáncer de mama.

“El nuevo mamógrafo que tiene el Hospital Cayetano Heredia permite identificar tumores muy pequeños, entonces, diagnosticamos y tratamos temprano para evitar que más mujeres mueran por cáncer de mama”, indicó la ministra.

En ese sentido, Rosa Gutiérrez anunció que durante la tercera semana de mayo se realizará la campaña “Te cuido Perú”, que consistirá en brindar a la población chequeos médicos preventivos contra diversas enfermedades.

“La campaña “Te cuido Perú” ofrecerá chequeos médicos para saber cómo está cada persona y con ello ofrecerle un plan de atención. Necesitamos saber cómo está la salud de las familias. De esta manera priorizamos los medicamentos, insumos médicos y recurso humano que se necesita. No podemos parar, la salud no espera, no tiene fronteras, ni color político”, dijo.

Asimismo, Rosa Gutiérrez recordó que sigue en marcha el desembalse quirúrgico en los hospitales de todo el país, por ello, el Minsa está mejorando los espacios de atención de diversos establecimientos de salud con nuevos y modernos equipos médicos.

En el caso del Hospital Nacional Cayetano Heredia, se remodelaron los espacios del Centro de Traumatología y Ortopedia (CTO) y se instaló un ventilador mecánico en el área de recuperación anestésica de pacientes críticos de traumatología.