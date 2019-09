HBO GO ya está disponible en la plataforma Roku en Perú

Ahora los suscriptores de HBO en América Latina podrán disfrutar de series como GAME OF THRONES y CHERNOBYL, directamente en sus dispositivos de Roku

A partir de hoy, los usuarios de HBO GO en Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Argentina podrán disfrutar de los contenidos exclusivos de HBO en la plataforma Roku. Los usuarios de Roku ahora tendrán acceso directo a miles de programas de HBO, incluyendo las ocho temporadas de GAME OF THRONES, la más aclamada serie de todos los tiempos, exitosas producciones como WESTWORLD, LOS SOPRANO, CHERNOBYL y BIG LITTLE LIES y producciones locales originales de Latinoamérica como PICO DE NEBLINA, EL JARDÍN DE BRONCE, SR. ÁVILA, CHUMEL CON CHUMEL TORRES, EPITÁFIOS y CAPADOCIA.

HBO GO está disponible en la Tienda de Canales de Roku que se encuentra en la pantalla inicial del dispositivo. Los suscriptores actuales pueden ingresar a HBO GO utilizando su cuenta existente, mientras que nuevos usuarios podrán suscribirse a HBO GO directamente a través de la plataforma Roku.

“Estamos constantemente explorando maneras sencillas, rápidas y alternativas para que los usuarios puedan acceder a nuestro contenido exclusivo y multipremiado” dijo Dionne Bermudez, Vicepresidente de Distribución Digital e Investigación de Negocio para HBO Latin America. “Con Roku estamos ampliando el alcance a audiencias clave en toda la región y, a la vez, estamos ofreciendo una forma adicional para que nuestros fanáticos puedan ver sus programas favoritos, donde, cuando y como ellos lo prefieran”.

“HBO GO es uno de los servicios de TV por suscripción con mayor demanda en Latinoamérica y estamos encantados de finalmente poderlo ofrecer a nuestros usuarios en toda la región”, dijo Yulia Poltorak, Directora de Distribución Internacional de Contenido de Roku. “Este importante canal nuevo en Latinoamérica nos permite traer entretenimiento a través de streaming a todos en la familia”.

HBO GO tiene lo mejor del contenido exclusivo de HBO presentando miles de títulos de alta calidad que incluyen series originales, películas, documentales, programas especiales, filmes independientes y éxitos de taquilla de Hollywood antes que cualquier otro servicio de suscripción. Además, el contenido original de HBO Latin America que ha sido reconocido como uno de los más innovadores y aclamados de la televisión internacional obteniendo más de 50 premios, incluyendo un Emmy Internacional. HBO ha sido pionero en el desarrollo de contenido de calidad en la region, posicionando a nuestras producciones entre las mejores.

Me gusta: Me gusta Cargando...