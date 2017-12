HBO estrena nuevo drama original Mosaic el 22 de enero

La serie de seis episodios dirigida por Steven Soderbergh es protagonizada por la actriz nominada al Oscar® Sharon Stone

Compuesta por seis capítulos de una hora cada uno, la serie cuenta la brutal desaparición en vísperas de Año Nuevo de un vecino de alto perfil del pintoresco condado de Summit, en el estado norteamericano de Utah –y los cuatro años de esfuerzos de la Policía y la sociedad para descubrir la verdad sobre ese crimen–.

La actriz Sharon Stone interpreta a Olivia Lake, una exitosa autora e ilustradora de libros infantiles cuyo idealismo rural es sofocado por diversos episodios de decepción, mentira, corrupción y asesinato. El reparto también cuenta con la participación de Garrett Hedlund (Mudbound), Frederick Weller (Banshee, de MAXPrime), Beau Bridges (Los Fabulosos Baker Boys), Paul Reubens (La Gran Aventura de Pee-wee), Jennifer Ferrin (The Following), Devin Ratray (Mi Pobre Angelito), Michael Cerveris (Fringe), James Ransone (The Wire e Generation Kill, ambas de HBO), Jeremy Bobb (The Knick, de MAX) y Maya Kazan (The Knick, de MAX).

Bajo la dirección de Steven Soderbergh, MOSAIC tiene guión de Ed Solomon, producción ejecutiva de Casey Silver y Michael Polaire, coproducción ejecutiva de Adrian Sack, coproducción de Joseph Reid, música de David Holmes, dirección de fotografía de Peter Andrews, edición de Mary Ann Bernard, diseño de producción de Howard Cummings, casting de Carmen Cuba y supervisión musical de Evyen J. Kleanis.

