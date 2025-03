Haval presenta su primer vehículo híbrido en el Perú con el lanzamiento de la nueva Haval H6 HEV

Haval es la primera marca china en presentar un vehículo con sistema híbrido en el Perú.

La tercera generación de la Haval H6 con sistema híbrido pertenece a la categoría Strong Hybrid.

Haval es una marca que se caracteriza por desarrollar año a año, productos inteligentes, de alta tecnología, seguridad y confort para el mercado mundial y nacional.

Su más reciente lanzamiento así lo confirma; Haval presentó, hace unas semanas, la All New Haval Dargo, un vehículo dirigido a los peruanos que no solo están en búsqueda de nuevas aventuras, sino también están interesados en diseños exclusivos, tecnología superior y seguridad para poder viajar en familia.

A esto se suma que la marca, especialista en SUV, le ha puesto especial énfasis este 2022, a su pilar de innovación, creando nuevas propuestas de tecnología híbrida que buscan sobresalir entre las marcas del segmento.

Es así como Haval presenta su nueva “Haval H6 HEV”, la tercera generación de la H6 con tecnología híbrida, un vehículo que pertenece a la categoría Strong Hybrid, de carga autónoma, que utiliza motor de combustión asistidos por motores eléctricos, además de baterías con gran capacidad, lo que mejora el torque, rendimiento y autonomía. Estás baterías se recargan por el motor y frenar la unidad.

La nueva H6 HEV cuenta con 4 principales ventajas: un menor consumo de combustible, menor contaminación sonora, mayor cuidado del medio ambiente y carga autónoma.

Los autos híbridos no generan ruido alguno al estar conduciendo con el motor eléctrico, convirtiéndose en la alternativa más amigable con el medio ambiente. Además, los motores eléctricos son de rápida respuesta, generando un alto nivel de eficiencia y baja mantención, lo que influye positivamente en la economía del conductor.

Primero recordemos, ¿qué es un auto híbrido?

Es importante tener en cuenta que un vehículo híbrido combina al menos un motor eléctrico con un motor a gasolina para mover el auto, y su sistema recupera energía a través del frenado regenerativo. En algunos casos, se trabaja con el motor eléctrico, en otros, con el motor a gasolina y en algunas ocasiones, se trabajan en conjunto.

Haval H6 HEV: desempeño y dimensiones

La Haval H6 HEV utiliza un motor 1.5 Turbo, recibiendo ayuda de un sistema eléctrico que la hace igual de potente que la H6. Además, alcanza un total de 240 Hp y entregando 530 Nm de torque, con un consumo de 31,2 km/l en ciudad, 15,6 km/l en carretera y 19.2 km/l en conducción mixta.

En cuanto a sus dimensiones, la Haval H6 HEV pertenece al segmento de SUV-C, con un alto de 1.730 mm, un largo de 4.653 mm y un ancho de 1.886 mm.

Diseño y confort que destacan

Si bien el diseño interior del vehículo se mantiene fiel a la H6, la H6 HEV estrena una nueva parrilla externa sin marco y con efectos cromados, junto a ella, se percibe un cambio en las entradas de aire inferiores. Asimismo, se cuenta con un sistema de iluminación Full LED con neblineros delanteros y traseros.

El renovado modelo presenta todos los elementos de tecnología y confort que caracterizan a la tercera generación de H6 de Haval. Entre ellos sunroof panorámico, el climatizador automático bi-zona, la visión HD de 360°, el head up display y el cargador inalámbrico. A esta versión se suma también la apertura maletera hands free.

Seguridad a bordo

Finalmente, el equipo de seguridad es sumamente completo, incluyendo múltiples asistencias de conducción.

Entre sus elementos principales, se encuentran el sistema de cambio involuntario de carril con vibración en el volante, la detección del punto ciego del vehículo, el estacionamiento autónomo y la advertencia de frenado frente a situaciones de peligro.

Todo esto es complementado con 6 airbags que buscan cuidar a todos los miembros del vehículo.

¡Reserva tu unidad con los especialistas de Haval!

La Haval H6 HEV llega al Perú en la versión 2WD Supreme Plus HEV y la puedes encontrar en la red de tiendas de Derco Center, a partir de $38,990.

Haval es representada por Derco, grupo automotriz líder a nivel nacional.