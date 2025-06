Hasta el viernes se reciben aportes para Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Hasta este viernes 4 de junio se recibirán aportes de los ciudadanos y especialistas en tecnología sobre el proyecto de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que fue publicado en la plataforma única Gob.pe.

Este documento es el resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el sector público, la academia, sector privado y sociedad civil, en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial busca promover la investigación, desarrollo y adopción de la inteligencia artificial en el país para crear soluciones a problemas nacionales basados en algoritmos, datos y computación.

Para sumar ideas y recomendaciones, la PCM habilitó un formulario que estará disponible hasta el 4 de junio próximo. Posteriormente, estos aportes serán recogidos y analizados por el comité de expertos de la estrategia para la actualización del documento.

El informe también incluye resultados de la Encuesta del Estado de IA en el Sector Público Peruano (2021), que fue respondida por el 20% de las instituciones públicas. Según el estudio, el 7% utiliza la inteligencia artificial.

En cuanto a su aplicación, las entidades públicas emplean IA para la predicción de actos delictivos, reconocimiento facial para la toma de asistencia, identificación de tipos de cultivo usando imágenes satelitales, supervisión de gas natural y electricidad utilizando IA y automatización de regulación con Big Data, así como programas sociales.

¿Cómo enviar aportes para la estrategia?

Luego de descargar la propuesta de estrategia nacional en formato PDF (en español e inglés), los ciudadanos podrán incluir sus comentarios sobre el documento.

Para llenar el formulario no es obligatorio revisar toda la propuesta, también se pueden añadir sugerencias de solo uno de los siete ejes del archivo.

En el formulario se solicita información sobre la experiencia profesional del colaborador. Los usuarios también podrán recomendar otros ejes, objetivos y acciones que se deberían de tomar en cuenta. También deberá valorar del 1 al 5 las características de cada tema en el documento.

El Comité de Expertos en Inteligencia Artificial convocado por la Secretaría de Gobierno Digital que participa en el diseño de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial está integrado por: Gissella Bejarano, PhD (c) Univ. Binghamton University, MBA Carlos Calderón, Director de Data Science and AI Academy en la UTEC, Mag. Luis Zuloaga, Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la UNI, PhD Miguel Paredes, Director Vicepresidente en IA y Oficial de Datos en Rímac, PhD Omar Florez, Role Model en AI by AI4All, Ing. Paco Valverde, Gerente de Nuevas Soluciones en la Dirección de Innovación y Transformación de la UPC, Dr. Flabio Gutiérrez, Profesor e Investigador de la Universidad Nacional de Piura, PhD César Beltrán, Profesor Principal e Investigador de la PUCP, PhD Efraín Mayhua, Profesor e Investigador de la Universidad Católica San Pablo, Serge Chavez, Doctorado (c) en IA de la Universidad Politécnica de Madrid, María Elena Maguiña, Científica de Datos en Implementación de Modelos de Riesgo Senior en Scotiabank Canadá, Claudia Avila, Mag. en Business Intelligence y Ciencia de Datos del Centro Especial de Monitoreo y Laboratorio de Innovación de Indecopi y Armando Gio, Afiliado en Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con el importante apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF.

Fuente: Agencia Andina