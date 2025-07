Guillermo Lasso, presidente electo en Ecuador hasta el 2025

Este domingo 11 de abril, Guillermo Lasso se alzó con el triunfo de las elecciones de 2021. Ahora, el candidato por la alianza entre el movimiento CREO y el Partido Social Cristiano (CREO-PSC), se convierte en el nuevo presidente ecuatoriano que gobernará hasta el 2025.

Lo hizo después del triunfo en 17 de las 24 provincias del Ecuador y con 4’412.562 votos que significa el 52,48% de la votación.

Las primeras declaraciones de Andrés Arauz, candidato por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), y Guillermo Lasso se realizaron cuando se registraba un porcentaje superior al 90% de actas escrutadas. El candidato de UNES aceptó el triunfo de Lasso, quien se dirigió al país para agradecer la confianza y mencionar sus primeras acciones de Gobierno.

Pasadas las 21:00 y con un alto porcentaje de resultados escrutados a nivel nacional, Lasso se dirigió al país con un mensaje. “Es un día histórico, es un día en el que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos”.

El candidato ganador se refirió a sus primeras acciones como Presidente del Ecuador, entre las prioritarias, el plan de vacunación. “Desde mañana, junto con el Vicepresidente (Alfredo Borrero), arrancaremos el plan de vacunación. Solo me mueve el deseo de servir a todos, en especial a los más vulnerables”.

Se refirió también a la libertad de expresión, la capacidad de opinar aunque no se coincida con el Ejecutivo. “Yo no llego con una lista de a quienes quiero perseguir ni ver en la cárcel. Yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres, a todos, que no tengan miedo al Gobierno, que no tengan miedo a disentir con el Presidente de la República, que expresen sus opiniones con libertad”, destacó Lasso.

Por su parte, Andrés Arauz reconoció el triunfo de Lasso y expresó el resultado como un “traspié” electoral en este balotaje.

Guillermo Lasso cerró su intervención con un mensaje de unión para todos los ecuatorianos. “Que nada ni nadie nos vuelva a dividir, que por amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, construyamos juntos un país más justo, más próspero para todos”, explicó.

PERFIL DE GUILLERMO LASSO

Esta fue su tercera participación en la carrera por ocupar el principal sillón en Carondelet. Tiene una larga trayectoria en el mundo de las finanzas y también ocupó cargos públicos. Es padre de cinco hijos, su esposa es María de Lourdes Alcívar. Dirige el movimiento político Creando Oportunidades (CREO) y logró ganar los actuales comicios a la Presidencia en unidad con el Partido Social Cristiano.

Es el menor de once hermanos, nació en 1955 en Guayaquil pero sus raíces son de la provincia de Manabí. Sus padres, Nora Mendoza y Enrique Lasso, emigraron desde la ciudad de Portoviejo a la Perla del Pacífico a inicios de la década del 50 y se asentaron en el barrio Orellana, en el centro de la ciudad.

Inició su vida laboral en su adolescencia, como auxiliar de cobranzas en la Casa Möeller Martínez y también en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Con estos empleos a medio tiempo logró costear sus estudios secundarios; se graduó del colegio religioso San José La Salle, en Guayaquil.

Con 22 años de edad, Guillermo Lasso, obtuvo la Gerencia de la empresa ProCrédito. Tres años más tarde, en 1980, pasó a ocupar la vicepresidencia ejecutiva de Financiera del Sur. En la misma empresa, a los 29 años de edad ya fue nombrado Presidente Ejecutivo. Tras la fusión de Financiera del Sur y el Banco de Guayaquil, que era presidido por su cuñado Danilo Carrera, Lasso ocupó el cargo de Vicepresidente y Gerente General hasta 1994, cuando reemplazó a Carrera como Presidente Ejecutivo de esa entidad financiera.

A finales de los años 80 fue el principal representante de la banca privada en el país. Para entonces, fue nombrado presidente de la Asociación de Compañías Financieras del Ecuador y posteriormente vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

En el ámbito público ocupó varios cargos. El 10 de agosto de 1998, el expresidente Jamil Mahuad lo nombró Gobernador de la provincia de Guayas, cargo que ocupó durante un año. Con el país inmerso en una aguda crisis económica, Mahuad decretó el feriado bancario el 8 de marzo de 1999. El 17 de agosto de ese año por petición de Jamil Mahuad se fusionaron los ministerios de Finanzas y de Energía, y nombró a Guillermo Lasso superministro de Economía, puesto al que renunció un mes más tarde tras desavenencias con el entonces Presidente. En el 2003 durante el mandato de Lucio Gutiérrez aceptó el cargo de Embajador Itinerante por un corto tiempo, del 15 de enero de 2003 hasta el 15 de abril de 2003.

En mayo de 2012, a través de sus redes sociales, anunció que dejaba el principal cargo en el Banco de Guayaquil para dedicarse a actividades de su Fundación Ecuador Libre y de lleno a la política. Junto a la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, participó como la principal carta de la centro derecha para las elecciones presidenciales de 2013 en las que obtuvo un 22,68% de los votos. Esto le permitió posicionarse como la principal figura de oposición al correísmo. Su binomio en esa ocasión fue Juan Carlos Solines.

En el 2016 con Andrés Páez como compañero de fórmula, tras una ajustada y polémica contienda electoral, obtuvo el 48,84% de los votos en la segunda vuelta frente al 51,16% de Alianza PAIS. Un año más tarde Guillermo Lasso apoyó la consulta popular impulsada por el Gobierno de Moreno y posteriormente firmó un acuerdo legislativo con ese sector, para impulsar reformas y proponer Leyes.

El 2020 hizo oficial su tercera candidatura junto al médico quiteño Alfredo Borrero como aspirante a la Vicepresidencia. El año pasado, en el contexto del inicio de la pandemia, fundó el fideicomiso ‘Salvar Vidas’ que según señaló el portal digital del candidato, ha recolectado $ 9 millones que han sido destinados a la compra y distribución de insumos médicos.

Fuente: Agencia Nodal/ El Telégrafo