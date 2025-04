Generadores solares útiles para zonas remotas en Perú

Nuevos generadores cuentan con tecnología que permite masificar el uso de esta energía para tareas cotidianas o aplicaciones comerciales en todo el país.

Respondiendo a una tendencia mundial para promover el uso de energías limpias en la generación de energía en residencias o industrias, EcoFlow cumple con su misión de proporcionar generadores solares portátiles que estén al alcance de la población en las zonas más remotas.

Los generadores solares son aquellos que captan o capturan la luz del sol y la transforman en energía para almacenarla en baterías. Luego se conectan a un panel solar portátil y generan electricidad que se puede usar en dispositivos o electrodomésticos.

Uno de los beneficios de los generadores es que pueden almacenar la energía generada en caso no se utilice en el momento y se puede usar más adelante cuando se requiera.

Ventajas de utilizar un generador solar portátil de EcoFlow

· Independencia de servicios eléctricos tradicionales

Puesto que la energía proviene de una fuente “gratis” e interminable como la luz solar, su uso no presenta costo alguno, pues los paneles solares que absorben esta luz en conjunto con el generador solar con batería reemplazan por completo la dependencia de un servicio eléctrico tradicional. Esto brinda independencia total al usuario y le permite estar en completo control de su consumo eléctrico sin mensualidades o inconvenientes.

· Bajo o nulo mantenimiento

No requiere de mantenimiento constante, ya que su funcionamiento está diseñado para ser ‘plug and play’, esto quiere decir que está pensado para conectarse y al instante comenzarse a usar. No requiere de técnicos especialistas para su instalación ni que el usuario sea un experto en circuitos eléctricos o energía solar para instalarlo ni utilizarlo.

· No genera desechos nocivos o contaminación acústica

No generan desechos tóxicos ni para el medio ambiente ni para los seres vivos. Su producción de energía no genera ruidos que perturben a la fauna del entorno y los hace ideales para usar en viviendas sin molestar a sus vecinos.

· Versátiles para cualquier situación y espacio

La practicidad de los generadores solares portátiles los hace ideales para llevar a cualquier lugar y acomodar en cualquier espacio. No solo esto, pues su uso es versátil para usarse como fuente de energía en una diversidad de aplicaciones. Por ejemplo, para reemplazar el servicio de energía tradicional por completo o en caso de una emergencia o un apagón; como fuente de energía para una casa en el campo sin acceso a la red eléctrica o en el jardín. En espacios reducidos y actividades en movimiento como en una furgoneta, un camper, un barco o un campamento al aire libre.