El “Flash” de los 90 viene a Lima

Actor John Wesley Shipp llega en mayo para participar del Día del Comic Festival

Evento para los amantes de la cultura pop se realizará el 04, 05 y 06 de mayo del 2018 en el Campo de Marte, de Jesús María

El actor norteamericano John Wesley Shipp, “Flash” en la serie de televisión de los 90, y el padre de “Flash” en la serie de televisión actual, llegará al Perú en mayo para participar del Día del Cómic Festival.

Sus fans peruanos, incluso, podrán conocerlo de cerca en un Meet&Greet. El mismo también comprende una foto y un autógrafo del popular invitado y se ofrece en www.atrápalo.pe.

El Día del Comic Festival es el evento para los amantes de la cultura pop que se realizará el viernes 04, sábado 05 y domingo 06 de mayo del 2018 en el Campo de Marte, de Jesús María. En esta edición se prepara a recibir 80 mil asistentes.

Este espacio cultural busca difundir la lectura a través del cómic y habrá actividades gratuitas como: música en vivo, orquesta de cámara, conversatorios de películas, series y cómics, talleres de dibujo, museo retro, zona de artistas, zona de fotos temáticas, zona de videojuegos, concurso de cosplay, concurso nacional de cómics, entre otros.

John Wesley Shipp es famoso por su trabajo como Barry Allen/The Flash) en la serie The Flash (1990), y posteriormente por su papel como Henry Allen y The Flash de Tierra 2 en la serie The Flash (2014). Además, interpretó a Eobard Thawne/Profesor Zoom en Batman: The Brave and the Bold (2010).

