Fiscalía detalla casos de abuso sexual en la Iglesia Católica: Casi 140 sacerdotes

investigados y más de 260 víctimas

Este mediodía, el Ministerio Público dio a conocer un reporte con el detalle de los casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica de Chile en contra de niñas, niños y adolescentes principalmente, desde el año 1960 a la fecha. En el escrito, se indica que todas las regiones del país reportaron al menos un caso, pero la mayor concentración de estos se encuentran en la Metropolitana, Biobío y Valparaíso.

De acuerdo al documento, en total 158 personas han sido investigadas en 144 indagatorias distintas. De ellas, 74 corresponden a obispos, sacerdotes, diáconos que no pertenecen a una congregación, mientras que 65 sí pertenecen a una, donde 16 son salesianos y 15 son maristas. Lo que hace un total de 139 religiosos involucrados en casos de abuso sexual.

Además, se indica que 10 laicas o laicos a cargo de pastorales -de parroquias o colegios- han sido investigadas y otras otras nueve personas cercanas a alguna institución eclesiástica que están involucradas en algún caso, pero que no se ha podido determinar cuál es su función.

Según el informe de la fiscalía, “en su gran mayoría los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales. También existen 5 casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”.

VÍCTIMAS Y ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES

En cuanto a las víctimas, el reporte señala que se han identificado a 266, donde 178 son niñas, niños o adolescentes, es decir, el 66%.

Igualmente, se han registrado 31 adultos víctimas y otras 58 personas sin precisar a qué grupo pertenecen, ya que son casos que han sido denunciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal del año 2000.

Estado actual de las investigaciones:

34 se encuentran vigentes con diligencias pendientes y 107 concluyeron por distintas formas de término.

23 casos concluyeron con sentencias condenatorias,

1 caso terminó con absolución.

4 casos terminaron por suspensión condicional del procedimiento

7 casos con sobreseimiento definitivo.

43 casos terminaron por archivo provisional o decisión de no perseverar, al no existir antecedentes suficientes para continuar una investigación o para acusar a una persona.

6 casos terminaron por decisión de no iniciar una investigación dado que los hechos no eran constitutivos de delito

2 terminaron por otros motivos.

21 casos fueron remitidos a justicia penal antigua (Juzgados del Crimen) dado que los hechos se cometieron antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

Por otra parte, las fiscalías de Valparaíso, Metropolitana Sur y Araucanía, solicitaron más antecedentes al Vaticano por algunos casos denunciados, incluyendo información sobre los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, otras oficinas no descartaron efectuar requerimientos, una vez desarrolladas otras diligencias.

Con el fin de resguardar la protección de las víctimas y testigos, de también fortalecer el efectivo desempeño de la persecución penal pública, de garantizar que una persona denuncie los hechos y tenga una misma respuesta, es que la Fiscalía Nacional enviará un protocolo de recomendaciones para los fiscales para la investigación de delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Además, se les solicitó que se designen fiscales preferentes para abordar los casos. A la fecha, ocho regiones han nombrado a los persecutores.

(Fuente: Nodal)

