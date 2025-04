Fiscal Rafael Vela descarta desarticulación del equipo especial Cuellos Blancos

Había diferentes niveles y estamentos, lo que podía generar distorsiones en el enfoque, explicó.

El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos y del Equipo Especial Lava Jato, descartó que el equipo de fiscales dedicado a investigar el caso denominado «Los Cuellos Blancos del Puerto» haya sido desarticulado tras los cambios al interior de dicho equipo de trabajo.

«Lo que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha decidido es poner orden, por supuesto en base a una planificación estratégica que corresponderá a las decisiones que se tomarán en orden al mejor suceso, al mejor éxito de estas investigaciones que también tienen un tiempo razonable», afirmó Vela.

En Canal N, el fiscal explicó que en el caso Los Cuellos Blancos había diferentes niveles y estamentos, lo que podía generar distorsiones en el enfoque. “El caso madre lo tiene nuevamente la Fiscal de la Nación, eso va a permitir que no exista tantas teorías, se está agrupando en base a la dirección de un equipo especial», comentó.

En otro momento, Vela Barba se refirió a la renuncia de la fiscal Bersabeth Revilla, y sostuvo que «lo que debe subsistir es que las instituciones tienen que estar vinculadas a cambios en razón de mayor productividad; no hay persona que no sea cambiada que no muestre resistencia, es un cambio que se produce dentro de una reestructuración».

Sobre el caso Vizcarra

El fiscal coordinador del caso Lava Jato también afirmó que el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y el exministro José Hernández, vinculado a las investigaciones al expresidente Martín Vizcarra.

«Todo ha sido corroborado por el Poder Judicial, significa que con suficiencia para un juez todos esos hechos están corroborados y hay un beneficio premial que tiene que ver con la reducción de la pena, este proceso ha concluido satisfactoriamente, han generado el grado de convicción en el juez», precisó.

