Fiscal Pedro Chávarry: “Si tuviera motivos para renunciar lo haría”

Se allanará a investigaciones y se defenderá de denuncia constitucional

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, denunciado constitucionalmente por los audios que demuestran su cercanía con el suspendido juez César Hinostroza, reafirmó hoy que no dará un paso al costado, aunque aseguró que si existieran motivos para renunciar, lo haría.

Consideró que la reunión que admitió haber tenido con un grupo de periodistas en casa del hoy detenido empresario Antonio Camayo no constituye delito alguno, pese a que inicialmente había negado el encuentro para “defender la institucionalidad de Ministerio Público”.

Según Chávarry, haber faltado a la verdad en torno a este encuentro solo fue “una versión que no perjudica a nadie”.

“Lo único que yo quería era salvaguardar a la institución a la que representaba. Una reunión con medios no puede configurar un delito, simplemente quería guardar la reserva (…). No voy a renunciar. Si yo tuviera motivos para renunciar, lo haría”, expresó.

Tras un breve encuentro con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el fiscal de la Nación afirmó que se allanará a las investigaciones y contestará la denuncia constitucional en su contra, pues aseveró que en sus 40 años de carrera siempre se ha conducido de manera proba.

“Me allano a todo tipo de investigaciones y al sistema. Nunca he tenido una denuncia interpuesta, una sanción ni siquiera administrativa. Lo extraño es que desde que juré como fiscal de la Nación recién me interponen una denuncia, lo cual me preocupa”, declaró.

Chávarry reiteró que ejercerá su derecho a la defensa frente a esta denuncia “antojadiza”, la misma que -en su opinión- lo distrae de sus funciones y le quita espacio para trabajar en el ámbito del Ministerio Público.

Si bien señaló que los promotores de esta denuncia tienen derecho a hacerlo, él también ejercerá su derecho y responderá y presentará los recursos pertinentes, en el marco del ejercicio de su defensa.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó en la víspera declarar procedente la denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, presentada por el legislador del Frente Amplio Marco Arana, quien juzgó que el fiscal “le mintió al país”.

Tras haberlo negado inicialmente, Chávarry se vio obligado a reconocer que sí había sostenido una reunión con periodistas en la casa de Antonio Camayo, la cual había sido coordinada con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...