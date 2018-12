Fiscal de la Nación niega vínculo con detenido Abel Concha

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, desmintió hoy tener alguna vinculación con el fiscal superior Abel Concha, detenido hoy por la Policía en el marco de las investigaciones a la organización criminal los “Temerarios del Puerto”.

A través de su cuenta en Twitter, Chávarry negó también que haya considerado a Concha como integrante del Equipo Especial del Ministerio Público encargado de investigar el caso Lava Jato.

Por el contrario, aseguró que el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, quien investiga el caso de Concha, fue designado por él como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Concha fue detenido hoy por orden judicial y a pedido del fiscal Fernández Alarcón por presuntamente haber recibido una coima de S/ 80,000 del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a cambio de obtener favores judiciales.

Por su parte, Ernesto Concha, hermano del detenido fiscal Abel Concha, calificó de falsas las acusaciones que vinculan a su pariente con la organización criminal “Los temerarios del crimen” y de haber recibido S/ 80,000 del suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

“Eso (las acusaciones) es lo que dice la prensa, pero yo he conversado personalmente con él y me ha dicho que jamás. No ha recibido ni un solo sol de nadie. No hay forma, confío en él y esto se esclarecerá cuando se contrasten las pruebas”, expresó.

El hermano del fiscal Concha, acompañado de algunos familiares, llegó hasta el edificio donde vive el magistrado en Surco, tras enterarse por los medios de comunicación de su detención preliminar.

(Fuente: Andina)

