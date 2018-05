Falleció escritor y periodista Tom Wolfe

A los 87 años falleció ayer lunes en Manhattan el escritor y periodista Tom Wolfe, considerado uno de los padres del Nuevo Periodismo, corriente que decidió contar la realidad usando las técnicas narrativas propias de la ficción.

El agente de Wolfe, Lynn Nesbit, informó a The New York Times que Wolfe había ingresado al hospital por una infección de la cual no pudo recuperarse.

Wolfe fue periodista, novelista, ensayista y guionista. Su polifacética producción bibliográfica incluye libros claves sobre la cultura norteamericana como la famosa Hoguera de las vanidades, The right stuff, Todo un hombre o Back to blood.

No obstante, famoso es también por sus obras periodísticas en las que empleó las técnicas de la narración literaria y que dieron forma al llamado Nuevo Periodismo, incluyente corriente surgida en la década de 1970 y de la cual han bebido gran parte del periodismo moderno.

(Fuente:Andina)

