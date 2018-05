“FAHRENHEIT 451”, nueva película original de HBO protagonizada por Michael B. Jordan

Estrena el 19 de mayo , dirigida por Ramin Bahrani, la película original se basa en la novela clásica de Ray Bradbury.

Protagonizada por Michael B. Jordan (Black Panther) y Michael Shannon (The Shape of Water), FAHRENHEIT 451 estrena el sábado 19 de mayo a las 8:00 p.m., en simultáneo con los Estados Unidos, sólo por HBO y HBO GO. La película, basada en el libro del mismo nombre escrito por el autor norteamericano Ray Bradbury, describe un futuro en el que los medios de comunicación son sólo entretenimiento, la historia se reescribe y los “bomberos” queman libros.

Jordan interpreta a Montag, un joven bombero que abandona su mundo, pelea con su mentor, Beatty (interpretado por Shannon), y lucha por recuperar su humanidad. Sofia Boutella (The Mummy) es Clarisse, una informante que se encuentra en medio de los intereses competitivos de Montag y Beatty.

El elenco también cuenta con Lilly Singh (Superwoman de Youtube) como Raven, una periodista sensacionalista que trabaja junto con el escuadrón de bomberos para difundir la propaganda del ministro a través de los incendios de los libros, a sus fanáticos.

La película fue dirigida por Ramin Bahrani, quien también escribió el guión junto con Amir Naderi. FAHRENHEIT 451 cuenta con la producción ejecutiva del mismo Bahrani, Sarah Green, Michael B. Jordan, Alan Gasmer y Peter Jaysen. David Coatsworth es productor.

