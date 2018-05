Ven improbable que Humala y Heredia vuelvan a prisión preventiva

Fuente: Andina

No habría razón que justifique un eventual nuevo pedido de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque esta medida solo se dispone ante un inminente peligro de fuga, y este no existe, sostuvo hoy Wilfredo Pedraza, abogado de la ex pareja presidencial.

Explicó que sus defendidos, quienes ayer abandonaron la prisión tras nueve meses de reclusión provisional, han demostrado arraigo en el Perú, donde viven con su familia, y no tienen pensado salir del país, por lo que acudirán a todas las citaciones a las que sean requeridos.

Según detalló, Humala y Heredia tienen como prioridad estar con sus hijos, recuperar el tiempo en familia y afrontar en el Perú la investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, cumpliendo de manera rigurosa y ejemplar las reglas de conducta impuestas en su contra.

“La posibilidad de un nuevo requerimiento de prisión preventiva solo puede hacerse siempre que existan requisitos de peligro de fuga. No se dictan prisiones preventivas sobre la base de nuevas pruebas, sino cuando existe peligro procesal. En la práctica, eso no va a ocurrir”, refirió el letrado.

En su opinión, toda decisión judicial de dictar una medida de prisión preventiva debe ajustarse a estándares mínimos y estar fundamentada en razones y evidencias, y no en frases retóricas.

Pedraza aprovechó para criticar la demora en la excarcelación de sus patrocinados, quienes fueron puestos en libertad cuatro días después de la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que resolvió un recurso de habeas corpus y revocó la prisión preventiva que cumplía la ex pareja presidencial.

Remarcó que en un recurso de habeas corpus tiene como propósito restituir de forma inmediata la libertad afectada, por lo que invocó a las autoridades competentes a mejorar los procedimientos reglamentarios que permitan dar celeridad al cumplimiento de las decisiones del TC.

“Falta el diseño de un procedimiento más rápido cuando hay un habeas corpus en favor de personas privadas de su libertad. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional podría oficiar directamente al INPE para que así se ahorre tiempo y papelería”, sugirió.

El abogado de Humala y Heredia planteó, además, que el Poder Judicialestablezca un procedimiento inmediato que evite la exigencia de pasar tantas instancias previas, que solo dilatan la restitución de la libertad de una persona encarcelada.

Pese a las demoras en la excarcelación de la expareja presidencial,Pedraza descartó que vayan a presentar alguna denuncia contra las autoridades que resulten responsables de esa dilación.

Finalmente, precisó que Humala y Heredia, en el marco de su comparecencia con restricciones, deberán dejar un registro biométrico cada 30 días, tener permiso del juez para salir del país (en el caso del exmandatario), y un informe al fiscal (si Heredia desea viajar al extranjero).

