Facebook, Instagram y WhatsApp restablecen progresivamente sus servicios

Otros servicios como Telegram, Twitter, Zoom y Discord fueron las alternativas de comunicación para usuarios.

Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron una caída mundial por más de seis horas que limitó su funcionamiento en varios países, incluyendo el Perú.

Luego de las 10:20 a.m. (hora Perú), las reacciones de los usuarios en Twitter sobre la falta del servicio se incrementaron. En pocos minutos, WhatsApp alcanzó el primer lugar de las tendencias en Perú y en el mundo, con más de 381 mil mensajes. Luego de una hora, acumula más de 2.1 millones de tuits.

Instagram y Facebook también estuvieron en tendencia con más de 18,800 tuits en un inicio, y ahora suma más de 259 mil mensajes.

A raíz de la caída de WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams y Discord volvieron a las tendencias de Twitter como las alternativas de solución para los usuarios que han perdido comunicación.

Según el sitio especializado DownDetector, el 37% de los reportes de usuarios revela que no puede conectar sus cuentas de WhatsApp para iniciar conversaciones. Si se intenta ingresar desde la computadora, se mostrará el mensaje «Conectando a WhatsApp» sin cambio alguno. El 33% no puede enviar mensajes, y el 30% no puede abrir la aplicación.

El 23% de los mensajes de usuarios de Facebook precisa que la app no muestra conexión con el servidor. El 68% de usuarios no puede ingresar al sitio. Esta falla tampoco permite a los usuarios interactuar a través de Messenger.

En el caso de Instagram, el 58% de reportes indica que no se puede acceder a la web ni aplicación móvil, según DownDetector.

Facebook y WhatsApp informan sobre fallas

Luego de una hora de las fallas reportadas, Facebook compartió un mensaje en Twitter en el que asegura que se están tomando las medidas necesarias para restablecer el servicio.

Por su parte, WhatsApp precisó en un tuit que han recibido los reportes sobre los problemas en la app de mensajería. «Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible», señala la compañía.

En otro tuit, Instagram pidió paciencia a los usuarios que presentan problemas al usar la app.

Por la tarde, y luego de cuatro horas del apagón, Mike Schroepfer, director de tecnología de Facebook, reiteró las disculpas por la interrupción de los servicios. «Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible», dijo en Twitter.

La caída más reciente de los tres servicios fue en marzo de este año. Facebook, Instagram y WhatsApp no podían ser empleados desde la computadora o aplicaciones móviles en varios países.

A raíz del acelerado incremento de cuentas nuevas en Telegram, la aplicación de mensajería confirmó que su servicio está inestable. «Las cosas van un poco lentas ya que muchas personas pasan de la aplicación verde a la azul. Estamos tratando de mantener todo para que podamos dar la bienvenida a todos, pero seguro que hay muchas», indicaron en un tuit.

Uso de Facebook en el trabajo remoto

Esta falla afecta también la comunicación de los empleados bajo la modalidad de trabajo remoto. De acuerdo al estudio “Trabajo Remoto y Emociones durante la pandemia en Perú”, elaborado por Brinca, en colaboración con FutureLab y Krino, el 86% de peruanos menciona que usa frecuentemente o siempre servicios de mensajería digital como WhatsApp, Workspace, Facebook, Telegram y otras plataformas para esta labor.

Según Osiptel, TikTok y Facebook fueron las aplicaciones que registraron las mayores tasas de crecimiento en las redes fijas durante el primer período de aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para enfrentar la pandemia del covid-19. El organismo público también precisó que WhatsApp, en su versión web, elevó su consumo a través de redes fijas (principalmente debido al uso de la conexión Wi-Fi).

Por otro lado, el estudio Digital News Report 2021 del Instituto Reuters revela que Facebook es la red social más empleada (69%) por los usuarios peruanos para informarse sobre la coyuntura nacional.

Fuente: Andina.pe