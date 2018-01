Extranjeros que deseen votar en elecciones municipales deben inscribirse ante el Reniec

Plazo para registro vence al siguiente día hábil de convocatoria a comicios

A pocos días de vencerse el plazo, los extranjeros interesados en sufragar en las próximas elecciones municipales deben inscribirse en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Cabe anotar que el plazo en mención vencerá al siguiente día hábil que se convoque oficialmente a los comicios y que la fecha límite para esta convocatoria es el 10 de este mes.

Los extranjeros interesados en votar en esas elecciones deberán haber cumplido 18 años y tener, por lo menos, dos años de residencia continua en el Perú a la fecha de los comicios, que es el 7 de octubre de 2018.

El registro es gratuito y se puede realizar en cualquier agencia del Reniec hasta el primer día hábil posterior a la convocatoria del proceso electoral. Si las Elecciones Regionales y Municipales serán convocadas, a más tardar, el 10 de enero de 2018, el plazo de registro de extranjeros vencería, como máximo, el 11 de enero.

Reniec: 10 razones para tener tu DNI electrónico

De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Elecciones Municipales (N 26864), las personas que no tienen nacionalidad peruana no pueden votar para elegir autoridades nacionales ni regionales, pero sí para elegir alcaldes y regidores del distrito donde viven, siempre y cuando este no se encuentre en una zona de frontera.

Para acreditar el tiempo de residencia basta con firmar una declaración jurada y no es necesario presentar un recibo de pago de servicios públicos, ni certificado de domicilio ni contrato de trabajo o de prestación de servicios.

El año pasado, el Reniec simplificó el procedimiento de registro de extranjeros y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió exonerarlos de multa –en caso no acudan a votar– con el propósito de promover su participación electoral.

Esto se debe al reconocimiento de los deberes y derechos que adquieren al ser vecinos de una localidad.

Al inscribirse en el Reniec, un extranjero recibe una constancia de inscripción, válida únicamente para el proceso electoral para el cual ha sido solicitada. La lista del Padrón Electoral Inicial de extranjeros se publicará en la página web del organismo registral del 27 al 31 de enero.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...