Exportaciones peruanas bordearon los US$ 48 mil millones y crecieron 11% en periodo enero-setiembre

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, destacó hoy que las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron, en el periodo enero a setiembre, los US$ 47 827 millones, creciendo 11,1 % respecto a lo registrado en el 2021.

Este crecimiento fue el resultado de mayores precios y volúmenes, destacando los crecimientos de las exportaciones de gas natural licuado (+307%), ácido sulfúrico (+245%), antracita (+202%) y café (+146%).

Es importante señalar que los principales destinos de los productos peruanos, en los primeros nueve meses del año, fueron China (US$ 16 170 millones), Estados Unidos (US$ 6 209 millones), Unión Europea (US$ 5 140 millones), Japón (US$ 2 319 millones), Corea del Sur (US$ 2 116 millones), Canadá (US$ 1 919 millones), Reino Unido (US$ 1 542 millones), Chile (US$ 1 482 millones), Brasil (US$ 1 235 millones) y México (US$ 601 millones).

DESENVOLVIMIENTO

La exportación pesquera, tradicional y no tradicional llegó a US$ 3 329 millones al 3º trimestre 2022, valor 1,3% mayor al registrado en 2021, destacando las ventas de pescado congelado (+30,1%) y langostino (+25,8%). Solo en setiembre, la exportación pesquera creció 20,1%.

Por su parte, los envíos agropecuarios, tradicional y no tradicional alcanzaron los US$ 6 765 millones, un crecimiento del 18,7% entre enero y setiembre, destacando, junto al café, las mayores ventas de aceite de palma/palmiste (+103%) y tara (+43%). La exportación de fruta, que explica 51% de la agroexportación, creció 7% por la mayor venta de arándano (+32%), mango congelado (+21%) y uva (+13%).

En el caso de la exportación textil-confecciones, ésta siguió ascendiendo en setiembre (+14,9%) acumulando al tercer trimestre un aumento de 30,5% respecto al año 2021. La exportación de productos de algodón, que explica el 60% de la exportación textil, creció 36%, mientras que la exportación de lana y pelo fino creció 3,6%

Por su parte, la exportación minera, metálica y no metálica alcanzó los US$ 27 322 millones, representando una leve reducción (-0,8%) debido a la menor venta de hierro (-22,9%), bien exportado principalmente a China (94% del total). No obstante, junto a la mayor exportación de antracita (+202%), crecieron las ventas de fosfato de calcio (+50,3%) y zinc (+14,7%). Asimismo, aumentaron las exportaciones metalúrgicas (+20,4%).

Como se recuerda, el Perú tiene vigentes 22 acuerdos comerciales a la fecha. Estos son: Estados Unidos, Cuba, Mercosur, el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, Chile, Canadá, Singapur, China, Tailandia, México, Japón, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Corea del Sur, la Unión Europea, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Australia, Reino Unido y el CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.