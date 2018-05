Estreno obra teatral Corpus Christi: escrita por Terrence McNally

En versión y dirección de David Carrillo

Estreno: viernes 8 de junio a las 8:00 pm

Preventa hasta el 7 de junio a 25 soles

Luego de casi un año y medio de dedicarse solo a la actuación y la enseñanza, vuelve a la dirección teatral David Carrillo con la obra teatral CORPUS CHRISTI del dramaturgo Terrence Mc Nally. Con un joven elenco, la puesta en escena se estrenará el día viernes 8 de junio en el Teatro del Mocha Graña en Barranco. La preventa de entradas ya comenzó por Joinnus a 25 nuevos soles.

CORPUS CHRISTI es la historia de Joshua, un joven gay nacido en Lima – Perú, que estudia en un colegio llamado Corpus Christi quien crece, se enamora, consigue doce seguidores y es perseguido por ser igual de radical con su mensaje de amor y autodivinidad que otro hombre nacido en Nazaret 2000 años antes que él. La obra compara los tiempos de la Roma Imperial con nuestro tiempo actual, resultando igual de cruel, de injusto y de inhumano hacia lo que resulta distinto. CORPUS CHRISTI fue nombrada como una de las mejores obras de 1998 por la revista Time. Es un alegato de amor por recuperar la espiritualidad negada y detener todo crimen de odio.

Para David Carrillo, director de la obra: “me uní a Corpus Christi para parar lo que más me molesta de mi entorno: el bullying. Para los peruanos, hacerlo es una diversión de coliseo romano, solo que lo disfrazamos de inofensivo lorneo y exigimos al otro que tenga correa, pero la verdad es que somos crueles con lo diferente, atacamos sin piedad a lo que nos confronta y detestamos a muerte que cuestionen la lógica de nuestro mundo. Quiero que mis hijos crezcan entendiendo sus diferencias, asumiendo lo que los hace comunes y corrientes, y abrazando aquello que los hace divinos. Y que nadie, ni una sola alma, se atreva a hacerles sentir que están fuera de los planes de Dios”.

TERRENCE McNALLY (EEUU, 1938): dramaturgo, libretista y guionista estadounidense, considerado como uno de los grandes dramaturgos del teatro mundial de la actualidad.

Ganó el premio Tony por Love! Valour! Compassion! y Master Class así como también el premio Tony a mejor libreto para musical por Ragtime y El Beso de la Mujer Araña. Otros títulos importantes de su dramaturgia son A Perfect Ganesh; Lips Together, Teeth Apart; Frankie and Johnny in the Clair de Lune.

ALGUNAS PALABRAS DEL AUTOR, TERRENCE McNALLY

“La obra pretende agrandar el entendimiento de la gente sobre la divinidad de cada uno de nosotros. Es muy fácil que las personas gay se sientan rechazadas de todas las religiones. La obra es mi intento de disminuir esa sensación de rechazo y crear un espacio en el que las personas gay también sean reconocidas como “héroes” espirituales.”

“Es una obra sobre reclamar nuestra espiritualidad. Estaba intentando crear una oportunidad para que la gente que ha sido apartada de la religión pueda reclamar su espiritualidad. Para mí no es blasfema.” “Es un mensaje simple de amor inclusivo para todos en un mundo de división”.

Conforman el elenco: Pedro Pablo Corpancho, José Dammert, Giovanni Arce, Fabricio Ascárate, Jimmy Astley, Job Mansilla, Carlos Casella, Rodrigo Falla Brousset, Paolo Teevin, Raúl Sánchez McMillan, Federico Abrill, Roy Zevallos y David Carrillo

Datos de la temporada

Del viernes 8 de junio al domingo 15 de julio de 2018

Casa Cultural Mocha Graña

Av. Sáenz Peña 107, Barranco

Viernes, sábados y domingos a las 8:00 pm

Entrada general: 35 nuevos soles

Venta anticipada de entradas por Joinnus y el mismo día antes de la función en la boletería del teatro.

Preventa por Joinnus hasta el 7 de junio a 25 nuevos soles

