Estreno de la obra teatral “Cuatro Mujeres”

Dirigida por Cristhian Palomino y Ricardo Morante

La productora Página Cero presentará, por una corta temporada, la obra teatral Cuatro Mujeres dirigida por Cristhian Palomino y Ricardo Morante. El montaje se estrenará el día viernes 4 de mayo a las 8:30 pm en el Teatro Auditorio de Miraflores.

Cuatro Mujeres en diferentes etapas de sus vidas, unidas por la condición de madres que cada una ha afrontado de diferente manera. Intensas, empoderadas, apasionadas, pero sobretodo personas que se han moldeado gracias a problemáticas como familias disfuncionales, enfermedades irreversibles, infidelidades, etc. La obra está compuesta por 3 historias de dos partes cada una: Sobre Lluvia, una muchacha acaba de enterarse que va a ser mamá. Por algún motivo, se le hace imposible tenerlo. Marla llegará para remediarlo o complicarlo todo. Ella quiere quedarse con el hijo de “Lluvia”; La Mujer de da Banca, un joven llega al parque a medianoche. Pero no se sienta en cualquier banca, ha dado a parar al pequeño reino de Vanesa. Una mujer peculiar que está dispuesta a hacerlo “hombre”; Segunda Oportunidad, en pleno luto por la muerte de su esposo, Morayma acepta reencontrarse con un amor del pasado. Joaquín ha llegado para quedarse pero ella se rehúsa a darse una nueva oportunidad en el ocaso de su vida.

“Esta obra nace como un homenaje a los diferentes tipos de mamás que conozco, sobre todo desde una óptica comprensiva, amical, madura” nos dice el joven director Cristhian Palomino: “no pretende juzgar ni plantear un modelo único. Obviamente mi principal fuente de inspiración fue mi mamá con quien tengo una relación excelente, pero también las mamás de mis amigos, las mamás de mi familia, las que asumieron ese rol así no les corresponda. David Carrillo me inspiró también con su traducción de Basta de lluvia, una historia que trataba sobre una adolescente embarazada que entrega a su hijo en adopción. Una de las escenas de “Cuatro mujeres” está basada en esa trama pero quise ahondar un poco más en el pasado de sus protagonistas”.

Cristhian Palomino es comunicador, docente, actor, y dramaturgo. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la USMP, Elenco de Teatro USMP, Escuela de Artes Escénicas Vodevil y del Programa de Formación Actoral PLAN 9 dirigido por David Carrillo. Como actor ha participado en las obras Nuestro Secreto, ganadora de Sala de Parto 2014, dirigida por Rosabel Rojas; Promoción, de Aldo Miyashiro dirigida por Kathy Serrano; Love and chill, dirigida por David Carrillo; No vas a ganar, dirigida por Raúl Sánchez; Todo por los 15 mil, dirigida por Kathy Serrano; Los charcos sucios de la ciudad, dirigida por Henry Sotomayor; Una historia del cine a lo Hollywood, dirigida por David Carrillo; Azul Resplandor, Prohibido suicidarse en primavera y Sin ropa en la pensión, dirigidas por Jonathan Oliveros; El velorio de Ann, dirigida por Henry Gurmendi; Médium animal y El último verano dirigido por Javier Merino. Como dramaturgo ha escrito Muertos que aún respiran, obra basada en el conflicto armado interno que fue una investigación que le valió ser distinguido por el Colegio de Periodistas del Perú con la medalla Uchuraccay. También dirigió el montaje. Su obra No vas a ganar fue considerada una de las mejores del 2016 en Microteatro Lima, motivo por el cual fue invitada especial en la temporada “Por mis clásicos”. En diciembre del 2016 ganó el premio del jurado de Oficio Crítico a mejor actor de comedia del 2016 gracias a su participación en “Love and chill”. Actualmente trabaja como director y docente del área de teatro en la USMP.

Los invitamos ver este homenaje a lo más humano de nuestras mamás. Un obra que busca retratarlas, abrazarlas, comprenderlas y sobre todo reconocer y aplaudir sus decisiones.

Cuatro Mujeres

Entrada General: S/.30.00 nuevos soles

Estudiantes y jubilados: S/.20.00 nuevos soles

Preventa hasta el 30 de abril en atrápalo

Precios en preventa:

Entrada General: S/.20.00 nuevos soles

Estudiantes y jubilados: S/.15.00 nuevos soles

Entradas a la venta en Atrápalo y en la boletería del teatro desde 7:45 pm

