Este lunes se inicia campaña para detectar cáncer de estómago, esófago y colon

En las sedes de la Liga Contra el Cáncer en Pueblo Libre, Lima y Surquillo

A partir de este lunes 9 de julio, la Liga Contra el Cáncer realizará una campaña de gastroenterología para hombres y mujeres con el fin de detectar y prevenir el cáncer de estómago, esófago y colon en sus sedes ubicadas en Pueblo Libre, Lima y Surquillo.

La institución precisó que el despistaje en esta campaña, que se prolongará hasta el 31 de julio, tendrá un costo de 40 soles a modo de donación que contribuirá a realizar acciones de prevención en las zonas más vulnerables del país.

La campaña consistirá en una entrevista médica y una exploración física que permitirá detectar signos de alarma de estos 3 tipos de cáncer con gran índice de mortalidad en el país.

Es importante señalar que en el Perú el cáncer de estómago es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres.

Según registros a nivel nacional, al año se presentan más de 4,800 nuevos casos y más de 4,087 personas fallecen, es decir, más del 85% de pacientes con la enfermedad fallecen.

En la mayoría de casos el cáncer de estómago es causado por la infección de la bacteria Helicobacter pylori. El contagio se genera por la ingesta de agua no tratada y contaminada, no desinfectar correctamente las verduras y frutas, así como no hervir el agua.

Todo esto facilita el ingreso de la bacteria al organismo. Diversos estudios muestran que el 50% de la población mundial se infecta con esta bacteria en algún momento en la vida.

Asimismo, este tipo de cáncer se ha presentado en personas que llevan una alimentación no saludable que contiene grandes cantidades de alimentos ahumados, pescado, carne salada y vegetales conservados en vinagre.

Por ello, se recomienda a la población que además de visitar una vez al año a un especialista, llevar una correcta alimentación como el consumo frutas, verduras y vegetales frescos para reducir el riesgo de cáncer de estómago.

Las personas interesadas podrán acercarse a los centros de prevención y detección de la Liga ubicados en Av. Brasil 2746, Pueblo Libre; Av. Nicolás de Piérola 727, Lima y Av. Angamos 2514, Surquillo de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y los sábados de 8:00 am a 11:30 am.

(Fuente: Andina)

