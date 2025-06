Este 2023, ProInnóvate financiará proyectos innovadores para combatir el cambio climático

También se lanzarán dos nuevos instrumentos de cofinanciamiento.

Por: María Fernández Arribasplata

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Programa ProInnóvate, ha ejecutado en el 2022 más de 1400 proyectos innovadores contribuyendo al incremento de la competitividad de las empresas de diversos sectores productivos. En este año, apostará por los emprendimientos que busquen mitigar los efectos del cambio climático. En entrevista con la Agencia Andina, Freddy Hilacondo Reyna, director de la Coordinación Técnica de ProInnóvate, señaló que sí existen los recursos suficientes para financiar este tipo de proyectos pues en el 2022 se inició la ejecución del cuarto contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – que es por 15 años y por un monto total de 300 millones de dólares-, que se va ejecutar en tres tramos de 100 millones de dólares cada uno.

“El primer tramo será del 2022 al 2026, esto asegura los recursos para seguir financiando proyectos de innovación, emprendimiento, validación y desarrollo productivo. Además, este préstamo tiene un componente muy fuerte con el cambio climático y los concursos que saquemos estarán relacionados con la eficiencia energética, economía circular, entre otros”, precisó Hilacondo Reyna.

Nuevos concursos de cofinanciamiento

Asimismo, en este nuevo año se lanzarán dos nuevos instrumentos de cofinanciamiento: un concurso de garantías tecnológicas y la compra pública innovadora pre competitiva, ambos forman parte de un ambicioso programa de innovación, modernización tecnológica y emprendimiento que impulsa el Estado, gracias a un trabajo conjunto entre Produce, ProInnóvate y el BID.

El concurso de garantías tecnológicas ya se viene desarrollando con éxito en otras partes del mundo, como Chile y Uruguay. Actualmente, lo que hace ProInnóvate es financiar subvenciones, es decir, recursos no reembolsables para el cual se le da el dinero al beneficiario y ellos no lo devuelven, pero sí deben rendirlo. Este nuevo préstamo, explica Hilacondo, no lo haría la institución sino la banca privada.

“Por ejemplo, una empresa llega a nosotros con un proyecto bueno, con posibilidad de escalar en el mercado. Nosotros hacemos el análisis de la innovación y le damos el ok para que le puedan dar una garantía líquida, y con eso puede acercarse a un banco y le prestan el dinero que necesita para escalar la innovación”, explica el funcionario de ProInnóvate.

Asimismo, enfatiza que es una forma de impulsar la innovación en los emprendimientos que están en los últimos estadíos. “Muchas empresas no tienen el respaldo económico, necesitan efectivo y allí es donde funciona la garantía y nosotros los apoyamos”, precisa.

El otro instrumento nuevo que se lanzará, en el segundo semestre del 2023, es la compra pública innovadora pre competitiva.

“Esto quiere decir que PROINNOVATE podrá financiar desarrollos tecnológicos e innovadores de MIPYMES que tienen alguna solución para necesidades o problemas que identifiquen entidades del sector público. De esa manera logramos articular actores, haciendo que MIPYMES innovadoras trabajen con el MINSA, MEF, MINAM, Indecopi, entre otras instituciones del Estado”, explicó Hilacondo Reyna.

Descentralizando la innovación

Para activar los ecosistemas de innovación fuera de Lima, ProInnóvate cuenta con el Concurso de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación – DER InnovaSuyu. Actualmente, siete regiones cuentan con proyectos en ejecución. Se trata de Piura, La Libertad, Ica, San Martín, Tacna, Arequipa y Cusco.

“Con este concurso buscamos dinamizar las actividades de diferentes actores de las regiones y se pueda cohesionar la cuádruple hélice: instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil. Este 2023 lanzarán un nuevo concurso y se incluirá dos regiones más”, señala.

Startup Perú 9G para emprendimientos

Desde su lanzamiento en el 2014, ProInnóvate, a través de StartUp Perú, ha cofinanciado más de 647 proyectos a nivel nacional en sus ocho generaciones.

La última convocatoria 8G+ ha sido la generación con más beneficiarios de todo el concurso (105 de 13 regiones).En 2023 se seguirá impulsando esta iniciativa, hasta el 3 de febrero de 2023, los emprendedores de todas las regiones del país podrán postular al concurso StartUp Perú 9G. Se estima beneficiar a 80 emprendimientos con una inversión de más de S/ 7 millones en fondos no reembolsables.

Los principales rubros de las startups cofinanciadas son Tecnología y Comunicaciones, Logística y Transporte, Biotech, Energía y Tecnología Limpia, entre otros.

De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las empresas cofinanciadas por StartUp Perú registran 110% más de ventas; 64% más en generación de empleo; y 38% más en salarios.

En paralelo, ProInnóvate seguirá impulsando los diversos concursos que tiene para la mejora de la calidad de las empresas, impulso a las mipymes digitales y fortalecerá la acreditación de las incubadoras de negocios.

“La empresa que no innova está destinada a desaparecer, puede ser desde algo muy pequeño pero eso genera mayor competitividad para la empresa. Por eso desde ProInnóvate apoyamos a los emprendedores desde la formulación del proyecto hasta la ejecución”, finalizó.

Fuente: Agencia Andina