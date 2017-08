¿EsSalud en emergencia?… Por Octavio Huachani Sánchez

El lamentable fallecimiento de la señora Yolanda Velásquez, madre de la exministra Ana Jara, puso al descubierto la carencia de sensibilidad y el cabal sentido de una emergencia, de algunos profesionales de la salud. Yolanda Velásquez ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que presentaba un cuadro de fibrosis pulmonar. Ella fue referida del hospital de Ica y fue traída desde Ica a Lima en pos de una asistencia médica más completa.

Del Castillo admitió que hubo un inadecuado y absurdo trato a la paciente como la exigencia de DNI físico para poder internarla en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo que provocó su deceso.

Por de pronto se ha decidido separar del servicio de Emergencia al médico de guardia, a una doctora y una técnica, quienes atendieron a la madre de Ana Jara en la unidad de traumashock. Asimismo la reorganización del servicio de emergencia del hospital Rebagliati y en adelante que no se permitirá que en ningún establecimiento de EsSalud se priorice los requerimientos administrativos antes que la vida de los pacientes.

¿Solucionan en algo estás medidas?

Indudablemente que no. Pero es un ben comienzo. No hay olvidar que EsSalud atiende a una población de aproximadamente once millones de pacientes en todo el país, pero que los únicos hospitales totalmente equipados, -médicos especialistas e infraestructura-, se encuentran en Lima. Debido a ello la madre de Ana Jara que en Ica estuvo internada en la UCI, tuvo que ser traída a Lima.

Este centralismo, -que tiene vieja data-, provoca que los hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal tengan saturadas sus salas de emergencia y la escasez de camas en la pisos.

En la gestión anterior se intentaron desembalsar estos centros de salud centrales mediante convenios con otros hospitales o clínicas privadas, pero igual. Los casos más complejos como cáncer, fibrosis pulmonar o cardiología, terminaron por ser referidos a esos hospitales centrales provocando la conocida congestión en los pasillos de emergencia y consultorios.

Desde más de dos décadas pacientes y médicos de Lima Norte viene gestionando la construcción de un hospital Central. Este reclamo se basa en que en esa zona solo existen dos pequeños centros de salud cuya atención es básica. Cuando sus enfermedades se agravan son referidos hacia el Negreiros o Sabogal que están ubicados en el Callao. Es decir otra provincia.

De regreso a emergencia del Rebagliati, hay que recordar que el Centro de Emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, es considerado como uno de los más modernos de Latinoamérica, el cual ha sido construido con un sistema antisísmico capaz de soportar un fuerte movimiento telúrico. Fue inaugurado el 1 de abril del 2016.

Pero ya vemos que no todo es infraestructura y equipos modernos. A veces la insensibilidad y negligencia de unos opaca el buen trabajo de otros.

Ojalá que en la próxima ocasión que el presidente ejecutivo de EsSalud salga a declarar a los medios de comunicación sea para darnos buenas noticias. Ojalá. Creo que los pacientes de EsSalud lo merecemos.

Me gusta: Me gusta Cargando...