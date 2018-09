Elecciones 2018: Velarde proyecta recuperar 50 zonas de la delincuencia

Candidato de Siempre Unidos afirma que promoverá la creación de 500,000 empleos en Lima

El candidato a la alcaldía de Lima por Siempre Unidos, Manuel Velarde, prometió –de ser elegido en el cargo– recuperar los 50 sitios más peligrosos de la ciudad que han sido tomados por la delincuencia y trabajar para promover la generación de 500,000 puestos de empleo en la capital de la República.

En el programa Elecciones 2018. Yo decido, de Andina Canal Online, manifestó que la solución al problema de la inseguridad ciudadana en Lima no se puede ver por partes. Tiene que haber una política integral, agregó.

Plan

“Entonces, inmediatamente, recuperaremos los 50 puntos más peligrosos de la ciudad, aquellos donde la gente tiene miedo hasta de pasar porque te arranchan la cartera, te roban el celular, o los niños ya no quieren jugar en la calle, porque está la delincuencia”.

Velarde sostuvo que son lugares de los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas, San Martín de Porres y en el mismo Cercado capitalino. “Esos sitios los vamos a recuperar en los primeros 100 días”.

“Para tal fin, trabajaremos con la Policía Nacional del Perú (PNP); iluminaremos mejor esos puntos; los limpiaremos, porque usualmente están llenos de basura y eso degrada mucho estos lugares; y los vigilaremos con cámaras de video”.

Reinserción

En ese contexto, el candidato de Siempre Unidos precisó que los primeros 100 días de su eventual gestión al frente de la comuna metropolitana creará un programa de reinserción social laboral para esos 250,000 jóvenes que hoy en día forman parte de pandillas y no cuentan con oportunidades en la ciudad.

“En el tema estratégico, crearemos un Observatorio de Seguridad Ciudadana Metropolitano, encabezado por el alcalde provincial, en el que participarán los burgomaestres distritales, la Policía y los expertos en seguridad”.

El objetivo, aseveró, será analizar el mapa del delito de todo Lima Metropolitana y adoptar las decisiones estratégicas de cómo enfrentar la problemática de las incidencias en los distintos puntos de la capital de la República.

Velarde destacó la importancia de que se generen políticas estandarizadas y estrategias uniformes dentro de toda la ciudad que vean todo un panorama y no solo partes. Se necesita un trabajo integral con el liderazgo metropolitano, recalcó.

“Vamos a meterle un combo a la inseguridad, mediante la recuperación de los espacios públicos y un trabajo con la comunidad que implique que la misma gente se involucre en el espacio público. Esto es importantísimo”.

Para el aspirante de Siempre Unidos, las cámaras de video son útiles, “pero si no se toman medidas complementarias lo que van a hacer es grabar cada vez más asaltos. La cámara ya no disuade. Calculo que Lima necesita entre 1,500 y 2,000 aparatos adicionales a los que ya tiene”.

Velarde ofreció también ordenar el comercio ambulatorio que –afirmó– se genera porque la ciudad no ofrece otro tipo de oportunidades. “Quiero una ciudad segura y que promueva el empleo con cero corrupción. Este tema nunca nadie lo enfrentó desde lo metropolitano, porque se dedicaron a otras cosas que tampoco le hicieron bien a la ciudad”.

“Lima Metropolitana sí tiene la obligación de promover el empleo para que justamente las personas que hoy buscan en el comercio ambulatorio una forma de vida puedan contar con otras opciones promovidas desde la municipalidad”.

Visión

En necesario, dijo, mirar de una manera distinta la dinámica urbana, lo que pasa en la ciudad, y no solo ver que “hay problemas de congestión vehicular, inseguridad ciudadana y limpieza, sino también de desarrollo económico que está ligado íntimamente con que Lima no genera progreso, ni oportunidades y, por lo tanto, no crea empleo”.

“Yo sí quiero empleo y que al final de mi mandato se hayan generado por los menos 500,000 puestos de trabajo en la ciudad. Para ello, se necesita gente que asuma ese reto. Generaremos las condiciones para que haya más empleo dentro de nuestra ciudad”.

Sin redes. San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Los Olivos no cuentan con ciclovías, no obstante la cantidad de ciclistas, dijo.

(Fuente: Andina)

