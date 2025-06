El renacer de Miami

Accor, grupo mundial líder en hotelería, se complace en dar la bienvenida a los huéspedes a una ciudad fascinante que disfruta de un fuerte resurgimiento en la paulatina desescalada de la pandemia.

Con vacunaciones masivas en curso, las personas están ansiosas por volver a disfrutar de su amor por los viajes, particularmente a destinos clave. Miami, con su cálido sol de Florida, sus espectaculares playas y su glamorosa vibra latina, es cada vez más popular entre todos los grupos demográficos para vacaciones, workcations, viajes familiares y escapadas de fin de semana.

“Miami está de moda en este momento, sin duda es uno de los destinos más demandados este año. La ciudad está experimentando una afluencia de visitantes, no solo de los habituales de las vacaciones, sino también de aquellos que buscan estadías más largas”, señaló Heather McCrory, directora ejecutiva de Accor para América del Norte y Central. “Los estadounidenses que podrían haber elegido vacacionar en el extranjero en los últimos años ahora están llegando a Miami, donde Accor tiene la suerte de tener un portafolio diverso con algunos de los hoteles más famosos de la ciudad. Desde un creador de tendencias de South Beach como Mondrian, hasta el diseño moderno y la comodidad que ofrecen Pullman y Novotel, además de los nombres más nuevos y de moda, como SLS, Hyde, MGallery y más, tenemos algo para todos «.

Según un informe reciente de Travel Weekly, los complejos turísticos del área de Miami están experimentando una ocupación del 80% al 90% durante los fines de semana. A principios de año, American Express Travel nombró a Miami como una de las principales ciudades donde los titulares de tarjetas estadounidenses reservaban sus planes de viaje, una tendencia que ciertamente continúa. Esta investigación coincide con los propios datos de reserva de Accor que confirman que sus hoteles en Miami tienen una gran demanda.

En preparación para una aceleración de los viajes, la compañía ha liderado el camino con varios anuncios recientes. Por ejemplo, Accor & Ennismore han acordado crear una de las plataformas de hotelería lifestyle más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, fusionando sus marcas del segmento en una sola plataforma. Se espera que esta transacción se complete a fines de julio de 2021 con un nuevo portafolio de Ennismore que incluirá trece marcas: 21c Museum Hotels, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO & JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO /, The Hoxton & Working From y TRIBE.

Continuando con este impulso, Berkeley Park MGallery Hotel Collection abrió sus puertas en abril de 2021. El esperado hotel boutique de cuatro estrellas, con una codiciada ubicación en Collins Park «Arts Corridor», se convirtió en la incorporación más reciente de Accor en Miami y en una de las propiedades ícono de la marca en los Estados Unidos. A finales de este año, se comenzará a trabajar en Legacy Hotel & Residences, la torre de uso mixto más nueva de Miami que será la primera propiedad bajo la marca Morgans Originals.

“Miami es un mercado esencial para Accor, es el hogar de muchas de nuestras principales marcas lifestyle, ultra-luxury, luxury, premium y collection, que están nutriendo el crecimiento futuro de Accor y que representan el segmento que está impulsando el 65% del valor del proyecto en nuestra línea de desarrollo global”, dijo Agnès Roquefort, directora de desarrollo de Accor. “En general, la ciudad ha resistido la crisis de Covid-19 mucho mejor que muchos otros puntos de acceso turístico. La economía sigue siendo diversa y dinámica, el mercado inmobiliario de la zona ha sido resistente y sigue mostrando signos de fortaleza, y el ritmo de recuperación del turismo es alentador. Definitivamente vemos oportunidades para un mayor crecimiento allí».

Miami se está preparando para un aumento de turistas a medida que más eventos y atracciones regresen a la ciudad durante 2021, mientras que las vacunas y los estándares de salud e higiene de la hospitalidad, como los protocolos ALLSAFE de Accor, continúan haciendo que el mundo sea más seguro para los viajeros. La Copa Mundial de Polo de Miami Beach, The Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival y la Semana de la Moda de la ciudad comenzaron esta primavera. A medida que avanza el 2021, llegarán visitantes de todo el mundo para acontecimientos como el American Black Film Festival, Miami Beach Pride y Art Basel Miami, solo por nombrar algunos de los eventos de clase mundial que están programados para regresar. El próximo año trae aún más emoción con la Fórmula 1 que vuelve a Florida por primera vez desde 1959. El Gran Premio de Miami seguramente estimulará la economía local y atraerá a una multitud de visitantes nacionales e internacionales en 2022.

“Con su vibrante comunidad artística, su resplandeciente vida nocturna y tentadoras experiencias culinarias, la cultura de Miami prospera entre su glamorosa y lujosa escena hotelera, particularmente en el amplio portafolio de Accor con premiadas propiedades de lujo y lifestyle”, agregó McCrory. “Estamos entusiasmados de profundizar nuestras raíces y seguir creciendo en esta reconocida ciudad, donde el futuro es muy brillante”.