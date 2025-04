Ejecutivo plantea Registro de Pueblos dentro de Sistema de Nacional de Registros Públicos

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República un proyecto de ley que tiene por objeto crear el Registro de Pueblos dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos para la inscripción de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas u originarios y los pueblos afroperuanos.

La iniciativa legislativa se da en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y demás normas del derecho internacional de los derechos humanos que han sido ratificada por el Perú.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea crear el Registro de Pueblos con los siguientes libros:

-De los pueblos indígenas u originarios

-De los pueblos afroperuanos

-De organizaciones indígenas u originarias

-De organizaciones afroperuanas

-De comunidades campesinas y nativas

-De rondas campesinas

El Registro de Pueblos tiene carácter declarativo y su inscripción en él no es un requisito para el ejercicio de sus derechos colectivos. Se precisa que no puede denegarse la inscripción registral, salvo cuando no se cumpla con los requisitos establecidos en la presente propuesta de ley.

Para la inscripción de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas u originarios y de los pueblos afroperuanos, estos presentan una solicitud ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), adjuntando copia del decreto supremo que declara el reconocimiento de la personalidad jurídica y del estatuto o norma organizativa correspondiente (anexo al referido decreto supremo emitido por el Ministerio de Cultura).

En el Registro de Pueblos se inscriben los siguientes actos: personalidad jurídica, estatuto o norma organizativa propia y sus modificatoria, nombramiento y cambio del órgano de representación, resoluciones de la jurisdicción ordinaria , que afectan actos inscritos en el registro, y todos aquellos actos que por disposición de su derecho propio o normas especiales que deban ser inscritos.

Fuente: Agencia Andina