Ecuador: el 23 de octubre se conocerá si Correa es llamado a juicio

Por el caso Balda

El 23 de octubre se conocerá si el ex presidente Rafael Correa es o no llamado a juicio por el secuestro del político Fernando Balda, en tanto que el 16 de octubre la Interpol tratará el pedido de alerta roja para el ex mandatario.

La Jueza Daniela Camacho, dará a conocer si dicta sobreseimiento o llama a juicio al ex presidente de la República, Rafael Correa; si la magistrada decide que el ex mandatario debe ser juzgado, el proceso se suspenderá para él, no puede continuar en ausencia del implicado, para juzgarlo Correa tendría que volver voluntariamente al país o ser capturado en Bélgica.

La Interpol con sede en Francia tramita el pedido que realizó Ecuador para que se emita alerta roja en contra de Correa, en el expediente consta que dicha solicitud será analizada en su centésima sexta sesión que ocurrirá entre los días 16 y 19 de octubre del 2018.

(Fuente: Nodal)

Me gusta: Me gusta Cargando...