Dylan Sprouse vuelve a la pantalla grande con “Maravilloso desastre”

La distribuidora de cine, Diamond Films, nos presenta el teaser tráiler del nuevo film protagonizado por los populares Dylan Sprouse y Virginia Gardner, quienes encarnarán a Travis Maddox y Abby Albernathy. Esta cinta está basada en la novela romántica ‘Beautiful Disaster’. Roger Kumble, es la persona a la cabeza de realizar esta adaptación que ha sido producida por Voltage Pictures, la misma productora que se ha encargado de las películas de After.

‘Beautiful Disaster’ es el título original del libro estadounidense escrito por Jamie McGuire, creadora también de la saga The Maddox Brothers. El 2021 se anunció en redes sociales la adaptación cinematográfica, a cargo de Roger Kumble.

En el avance podemos ver la historia de Travis Maddox (Dylan Sprouse), sexy, musculoso y cubierto de tatuajes, es justamente lo que la sobresaliente estudiante universitaria Abby (Virginia Gardner) quiere y necesita… evitar. Él dedica sus noches peleando en combates clandestinos de boxeo, y durante el día es el máximo galán del campus universitario.

Intrigado por la resistencia de Abby a sus encantos, Travis le propone una simple apuesta: si pierde su próxima pelea, debe permanecer libre de sexo durante un mes. Si gana, Abby debe vivir en su apartamento por la misma cantidad de tiempo… Ninguno de los dos sabe qué sucederá, pero sus destinos ya están en juego.

El reconocido director, Roger Kumble, ha colaborado en proyectos como After We Collided con Sprouse, dirigirá la película, que será producida por Voltage Pictures. Si bien, aún no tenemos fecha de estreno definida, se espera que llegue a nuestra cartelera local próximamente.