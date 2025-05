Diseñan laboratorio para diagnóstico molecular COVID-19 con energía solar

Ha sido validado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y permitirá procesar hasta 200 pruebas por día.

Jóvenes investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) diseñaron un laboratorio para diagnóstico molecular de la COVID-19 que es alimentado con energía solar.

‘Diseño de una instalación en el punto de atención para el diagnóstico de COVID-19, utilizando un sistema fotovoltaico fuera de la red’ es el nombre de este proyecto encaminado hace más de seis meses por este equipo integrado por el biólogo del INS, Oscar Escalante; el ingeniero ambiental de la UNALM, Jean Poll Alva; y el ingeniero de la UNI, Ruddy Cabrejos.

Este sistema, cuya estructura es práctica, funcional y retráctil, se basa en la toma de muestras de hisopado nasal y faríngeo, pero aplica la técnica LAMP en su diagnóstico, utilizando radiación solar para proveer de energía al sistema de diagnóstico, lo cual resulta económico y no contaminante.

Asimismo, permitirá realizar 200 pruebas moleculares por día con una detección del virus confiable y rápida en el punto de atención del paciente, de tal manera que se pueda rastrear adecuadamente los casos de COVID-19, especialmente en los lugares más remotos del Perú, sobre todo en aquellas regiones con acceso ilimitado al suministro eléctrico y a infraestructuras de salud.

Por su importancia en tiempos de pandemia, este sistema de detección del COVID-19 fue presentado en la prestigiosa revista internacional Environment, Development and Sustainability (indexada en las bases de datos de Scopus y Web Of Science) y en la U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine, recibiendo también el visto bueno de la Universidad de Oxford.

Cabe indicar que el INS realiza coordinaciones para su pronta implementación y ha colaborado con esta iniciativa registrando, junto a estos jóvenes investigadores, una solicitud de patente en Indecopi (octubre, 2020) para que pueda ser aplicada en cualquier parte del mundo.