Dinero de Odebrecht a Confiep fue para campaña en favor de inversión privada

Asegura Ricardo Briceño, exdirectivo de Confiep

El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, sostuvo hoy que el dinero aportado por la empresa Odebrecht a esta institución fue para una campaña en favor de la inversión privada y no para favorecer a Keiko Fujimori.

“Confiep no recibió dinero sucio de Oderecht ni de su caja negra, eso debe quedar claro”, indicó en Canal N, donde explicó que el aporte de 200 mil dólares entregado por esa empresa fue bancarizado.

Briceño precisó que este aporte fue para la segunda campaña en favor de la inversión privada, realizada el 2011, cuando ya no era presidente de Confiep.

Durante su gestión, de 2009 a 2010, sostuvo que impulsó una primera campaña con este mismo objetivo que costó 4 millones de dólares, financiado con el aporte de empresarios, entre los que no se encontraba Odebrecht.

Reconoció, sin embargo, que firmó de manera circunstancial un certificado de donación a la empresa Odebrecht por su aporte de 2011, dado que su sucesor no tenía los poderes registrados como nuevo presidente de Confiep.

“Debe quedar claro que no tiene nada que ver con aportes ilegales, no es dinero negro en bolsa, no fue para Keiko Fujimori, fue para una campaña que Confiep hizo y que está registrada, auditada y bancarizada”, insistió.

Apuntó que Confiep, como gremio empresarial y como empresarios, defiende un modelo, la economía de mercado, el libre mercado y su patrimonio, no una opción política ni partidaria.

Sostuvo que el 2009 la preocupación de los empresarios no era Ollanta Humala, quien disputó el 2011 la presidencia de la República con Keiko Fujimori, sino el supuesto renacimiento de “Sendero Luminoso, los etnocaceristas y grupos radicales”.

“Más no preocupaba el otro Humala, ante esa preocupación hicimos una campaña en favor de la empresa privada, de convencer al pequeño empresario, al carretillero que era parte del sistema que habíamos progresado en los últimos 20 años”, apuntó.

Dijo no comprender por qué Jorge Barata, exrepresentante de la Odebrecht en el Perú, lo menciona como la persona a la que entregó 200 mil dólares para la campaña de Keiko Fujimori.

