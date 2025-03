Diego Elías buscará el título del J.P Morgan Tournament of Champions en Estados Unidos

El peruano clasificó a la final luego de derrotar por 3 – 1 a Paul Coll de Nueva Zelanda.

El peruano Diego Elías, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), disputará el título del J.P Morgan Tournament of Champions 2023 en Estados Unidos.

El deportista derrotó en la semifinal a Paul Coll de Nueva Zelanda por 3 – 1 (13-11, 8-11, 11-3, 11-8), en el primer torneo del año de categoría Platino de la Asociación Profesional de Squash (PSA).

Elías disputará la final este jueves, en horas de la noche, ante el egipcio Marwan ElShorbagy, quien venció al colombiano Miguel Rodríguez en la otra semifinal.

Con este torneo, el deportista nacional vuelve a las competencias iniciando el año con el clásico torneo de campeones del 18 al 26 de marzo en la ciudad de Nueva York. Es su quinto torneo Platino de la temporada 22/23.

“Me encanta jugar aquí. Siempre es un gran ambiente. Siempre juego mi mejor squash aquí y estoy muy contento con este resultado”, dijo Elías al final del partido

“No sé si la gente lo sabe, pero es mi tercera final de Platino seguida, así que estoy muy contento con esto. He estado entrenando muy duro para esto y estoy feliz de poder llegar a otra final”, aseveró.

“Ya no soy el mismo jugador que era antes. Puedo continuar por un tiempo, no como antes, donde me cansaba si jugaba algunos rallies difíciles. Estoy muy feliz con esto, y siempre es genial enfrentar a Paul. Es un gran amigo mío y siempre es genial jugar en las etapas más importantes del torneo. Creo que ahora estamos 5-5 en el cara a cara, así que espero que estos rivales puedan seguir», finalizó.