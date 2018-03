Destacan a la mujer emprendedora y líder de comunidad

En el marco por la celebración por el Día Internacional de la Mujer, la congresista Betty Ananculi Gómez (FP), destacó a la mujer emprendedora, luchadora y líder de la comunidad, y reafirmó su compromiso de apoyo para seguir con los valores de la familia.

Fue al inaugurar el fórum “Mujer sabia edifica tu familia”, en la que señaló que no basta de ley a favor de la mujer, sino promoviendo desde la familia valores. “La situación que vivimos muestra claramente que no basta la leyes. No es suficiente que existan normas dirigidas a prevenir el abuso contra la mujer, es necesario trabajar con una cultura de prevención contra la violencia a las mujeres”, expresó.

En otro momento, dijo que la familia es el eje de la sociedad y que tiene un valor fundamental de orientar a sus hijos con valores. “Como eje de la sociedad las familia tiene un valor fundamental: promoviendo los valores y respeto mutuo y de allí va el trabajo como mujeres y madres, ya que somos la raíz y cuidado de la familia y que de esa forma orientamos a nuestros hijos para que tenga una sociedad de igualdad de oportunidades”, señaló.

Destacó el rol que cumple la mujer y “hoy todos estamos en la obligación de contribuir con hechos para conseguir la equidad y ustedes nuestras invitadas de honor, son un ejemplo de ello”, indicó.

Al evento asistió la congresista Tamar Arimborgo Guerra (FP), representantes de la sociedad civil en temas de derechos humanos contra la mujer, Mujer Líder, empresarias, estudiantes universitarias, entre otros.

