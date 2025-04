Despistajes gratuitos de cáncer en Pueblo Libre y San Isidro

Los altos índices de radiación que presenta nuestro país año a año en la temporada de verano, pone en riesgo la salud de miles de peruanos; por ello, la Liga Contra el Cáncer a través de la campaña “Ahora Protégete del Sol” realizará hasta el sábado 16 de enero despistajes clínicos de cáncer de piel de forma gratuita en el parque “La Pera” en el distrito de San Isidro.

De esta manera, la Liga Contra el Cáncer con el apoyo de Yanbal y RIMAC Seguros instaló una unidad móvil que realizará despistajes clínicos de piel, además de realizar una feria informativa, donde especialistas explicarán sobre estilos de vida saludable y protección correcta de los rayos UV tanto dentro de casa como fuera. Los horarios de atención será de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. a 2:30 p.m. y el sábado desde las 8:00 a.m. a 11:30 a.m.

De la misma forma, otra Unidad Móvil estará ubicada en el parque “Candamo” de Pueblo Libre realizando despistajes gratuitos de cuello uterino y mama hasta el viernes 15 de enero dentro del horario de las 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Es importante señalar que, estas Unidades Móviles podrán continuar su labor de prevención, gracias a la colaboración de los peruanos que se realizan sus chequeos en los Centros de Prevención ubicados en Pueblo Libre y Cercado de Lima. Así, por una donación de S/.39. 00 soles, estas personas no solo podrán acceder a chequeos clínicos de cáncer de piel, cuello uterino, ganglios y tiroides, también estarán salvando la vida a personas más vulnerables.

La campaña en los Centros de Prevención se realizará durante todo el mes de enero y la atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Las citas se podrán realizar a través de la central telefónica (01) 204-0404, WhatsApp 988 562 238 o en la página web www.ahoraprotegetedelsol.com