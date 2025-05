Designan el 2022 como el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura

El Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), representado por su presidente, David Epstein, saludó el lanzamiento por parte de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) del 2022 como el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura.

“Este es un claro gesto que demuestra el interés que le ha puesto el mundo al desarrollo de la pesca de consumo humano directo y al sector acuícola”, afirmó el dirigente empresarial.

En ese sentido, Epstein destacó la importancia de este sector para el desarrollo del país y la generación de cientos de miles de empleos formales.

Recordó que es muy inclusivo, ya que la mayor parte de los puestos de trabajo se generan en regiones del interior del país.

“El 40 por ciento del personal en plantas son mujeres, que contribuyen al sostenimiento de sus hogares”, precisó.

Epstein indicó que se han realizado las inversiones necesarias para que en el corto plazo se pueda llegar a exportar US $3,000 millones, lo que significaría duplicar las actuales exportaciones.

En cuanto al empleo directo, manifestó que se proyecta beneficiar a 200 mil trabajadores.

Para ello, reveló que se viene trabajando intensamente con el Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción en temas muy importantes como la formalización de la flota artesanal, la certificación de las pesquerías como la merluza, perico y anchoveta para CHD, que se cumpla con la Ley de Promoción del Atún, entre otros.

“Esta ley permitirá el desarrollo de este sector mediante importantes inversiones en costa, sierra y selva en beneficio de miles de trabajadores, el valor agregado y mayores divisas para nuestra economía”, sostuvo

Finalmente, indicó que se ha enviado una carta al Ing. Jorge Luis Prado, nuevo Ministro de la Producción, en la que se le ha solicitado una entrevista con la finalidad de reiterarle la disposición del sector que preside para trabajar conjuntamente en beneficio del país.