Del Solar considera que eliminación del César Vallejo no fue un fracaso

El técnico de la Universidad César Vallejo, José Guillermo del Solar, no consideró un fracaso la eliminación de su equipo en la primera fase de la Copa Libertadores tras la derrota sufrida de 2-0 por el Caracas FC y dijo que su escuadra no tuvo el trabajo debido, porque fue sometido a muchas restricciones por la pandemia del covid-19.

Tras el partido de ayer en Venezuela ante el Caracas FC, Chemo del Solar dijo que su equipo luchó por obtener buen resultado y eso no se podría llamar fracaso.

«Fracaso es cuando tú no te esfuerzas y no intentas. Es muy fácil usar esa palabra. Cuando lo haces, debes salir con la cabeza arriba. La preparación que hemos tenido, por todas las restricciones, no ha sido la adecuada», puntualizó.

Del Solar manifestó que el César Vallejo compitió bastante bien hasta el minuto 30 de la segunda parte, cuando se quedaron con diez hombre tras la expulsión de Jersson Vásquez.

El técnico justificó el rendimiento del equipo: «Puedo considerar que el equipo no ha llegado a estos dos partidos en un momento bueno. Tuvimos muchas restricciones en el Perú, fue una pretemporada atípica. El equipo no llegó al mejor estado físico, no hicimos ni un amistoso. Nos tocó perder», culminó.

El César Vallejo quedó eliminado por el Caracas FC en la primera fase de la Copa Libertadores, tras igualar a cero goles en el partido de ida jugado en el estadio Monumental y caer 2-0 en el partido de vuelta, en Venezuela.

Fuente: Agencia Andina