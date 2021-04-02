Comisión de Cultura del parlamento aprueba proyecto del congresista Rubén Ramos que pone en valor Templo de San Pedro y San Pablo de Zepita – Puno

Por unanimidad, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, aprobó el proyecto de Ley que “Declara de interés nacional y necesidad pública la investigación, recuperación, conservación y puesta en valor del Templo San Pedro y San Pablo de Zepita, ubicado en la provincia de Chucuito, departamento de Puno”, de autoría del congresista Rubén Ramos Zapana.

La iniciativa legislativa con texto sustitutorio signada con el número 6484/2020-CR, establece que las autoridades competentes gestionarán y promoverán las acciones correspondientes para el cumplimiento de la disposición de acuerdo a sus competencias. Entre las instituciones involucradas con el fin de esta norma figuran el Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Gobierno Regional de Puno, Municipalidad de Zepita, entre otros.

Al respecto el legislador Ramos Zapana, de la bancada Nueva Constitución, expresó su satisfacción por la aprobación del indicado dispositivo legal, al comentar que “con esta norma se contribuirá al desarrollo cultural, social y económico del distrito de Zepita, generando fuentes de trabajo vinculadas a las actividades hoteleras, gastronómicas, de transporte, comercio, artesanía, entre otros, en beneficio de la población y el país”, recalcó.

En ese sentido, el parlamentario puneño expresó su confianza en que el proyecto de ley aprobado, sea dictaminado, discutido y aprobado en la próxima sesión del Pleno del Congreso, con el objetivo de concretar, en el más breve plazo, la protección del indicado templo, que fuera declarado como Monumento Histórico Nacional mediante D.S. 29000.72.ED.

Cabe señalar que la localidad de Zepita tiene gran importancia por su formidable arquitectura colonial, así como por su legado histórico de libertad y patriotismo, recordándose la memorable “Batalla de Zepita” ocurrida el 25 de agosto de 1823, siendo conocida, desde ese entonces, como “Ciudad Benemérita y Heroica, por sus servicios distinguidos a la causa de la independencia del Perú”.

En esta localidad, se yergue la reliquia arquitectónica del Templo de San Pedro y San Pablo, edificio colonial de estilo barroco, ubicado sobre el antiguo camino Inca y edificado por sacerdotes dominicos que llegaron a la zona para evangelizar a las poblaciones aymaras a comienzos del siglo XVIII, de acuerdo con información de instituciones culturales.