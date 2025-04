Daniel Salaverry renuncia a resguardo otorgado por la PNP. “Basta de gollerías. Primero es la seguridad de la población”

“Es necesario que el personal policial se concentre en estas tareas fundamentales para nuestro país”. “Invoco al resto de candidatos presidenciales a no distraer los recursos de la PNP”.

El candidato a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry, dejó en claro que no desea tener ningún tipo de privilegio durante la contienda electoral 2021.

A través de una misiva, se dirigió al Ministro del Interior José Elice, para manifestar su decisión de renunciar al resguardo policial que se le asigna a cada aspirante al sillón presidencial.

Salaverry sustentó su proceder señalando que en estos momentos, donde prima la inseguridad y la emergencia sanitaria, los recursos de la PNP deben estar enfocados en atender a la población. “Se debe tener presente que dada la coyuntura de pandemia de la COVID-19 el permanente problema de inseguridad ciudadana que sufre nuestro país, es necesario que el personal policial se concentre en tareas fundamentales para nuestro país”, enfatizó.

Antes de concluir, pidió a los otros postulantes renunciar también al acompañamiento policial asignado.

Salaverry también hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer su decisión y precisó que las “gollerías” tanto para él, como para sus contrincantes, no debe continuar. “Los candidatos no necesitamos que nos pongan seguridad. Invoco al resto de candidatos presidenciales a no distraer los recursos de la PNP en campaña electoral”, puntualizó.