Cuatro planetas reinarán durante los amaneceres de abril

Calendario astronómico del IGP registra varios eventos astronómicos visibles en nuestro cielo peruano.

En el mes de abril, se producirán una serie de eventos astronómicos interesantes que son registrados por el calendario astronómico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM). Se caracterizará por el protagonismo de los planetas Venus, Marte, Júpiter y Saturno que reinarán durante los amaneceres de este mes. De los cuales Venus presentará un mayor e intenso brillo, seguido por Júpiter con menor intensidad.

El primer evento del mes será la aproximación entre la Luna y Las Pléyades (un famoso cúmulo de estrellas que agrupadas ocupan una misma pequeña región del cielo), que podrá ser observada el lunes 4 de abril, desde el anochecer hasta las 20:00 horas del mismo día. Este fenómeno podrá ser contemplado en lugares con baja contaminación luminosa.

Asimismo, tendremos dos Lunas nuevas en un mismo mes (una a inicios y otra finalizando). Sin embargo, dicha fase lunar no puede ser observada, ya que la «cara» que nos presenta la Luna es la que no está iluminada por el Sol. Esta situación tan especial hace que nuestro satélite natural no sea visible en el firmamento.

Lluvia de meteoros

En tanto, el 16 del mismo mes, tenemos Luna llena que se podrá observar toda la noche, desde las 18:17 horas hasta el amanecer. También, será visible la tan esperada lluvia de meteoros “Las Líridas” que empezará a mitad de mes, pero su máxima intensidad será la madrugada del 22 de abril. Siendo el mejor momento para observar a partir de las 4:00 horas.

Agrupación planetaria

El calendario del IGP también tiene previsto la agrupación planetaria entre la Luna, Venus y Júpiter, evento que podrá ser observado desde las 03:45 horas del 27 de abril, hasta el amanecer. Y, para finalizar el mes, el 30 de abril nos trae la agrupación cercana entre Venus y Júpiter, dónde ambos astros se verán muy juntos en el cielo peruano.