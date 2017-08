Cristal visita a Sport Huancayo con la consiga de consolidarse como candidato

Encuentro se disputará desde las 11:15 horas

Cristal no quiere dejar pasar la oportunidad de demostrar que será candidato a hacerse del título Clausura es por ello que buscará imponerse hoy (11:15 horas) a Sport Huancayo en la Incontrastable.

El conjunto dirigido por Pablo Zegarra buscará sumar sus primeros tres puntos, para ir construyendo el sueño de asegurar un pase en la final del Torneo Descentralizado, junto a Alianza Lima. Con Mauricio Viana en el arco y con Jorge Cazulo en la zaga central, Sporting Cristal priorizará la posesión de balón para no ahogarse rápido en la altura de Huancayo, una plaza donde los ‘celestes’ no pueden ganar hace más de dos años.

Uno de los delanteros que se perfilan como titulares de Sporting Cristal es Irven Ávila, quien estará acompañado por Ray Sandoval . Huancayo es una plaza que se ha vuelto complicada para Sporting Cristal. La última vez que los celestes ganaron en la ‘Incontrastable’ fue el 11 de noviembre del 2014.

En aquella oportunidad lograron la victoria por 2-1 gracias a los goles de Irven Ávila y Carlos Lobatón. Posibles alineaciones: Sporting Cristal: M. Viana, L. Abram, R. Garcés, J. Cazulo, E. Chávez, H. Calcaterra, J. Ballón G. Costa, J. Sánchez, I. Ávila y R. Sandoval. Sport Huancayo: J. Pinto, Trujillo, V. Balta, G. Villamayor, R. Andía, C. Ortiz, B. López, J. Landauri, V. Peña, C. Jiménez y C. Preciado

(Fuente: Andina)

