Consideran urgente que Minjus entregue expediente de indulto a Defensoría

El congresista Vicente Zeballos consideró hoy urgente que el Ministerio de Justicia (Minjus) entregue a la brevedad el expediente del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, solicitado por la Defensoría del Pueblo.

“Por la salud democrática del país se debe acceder a este requerimiento, qué mejor ejercicio de autoridad que transparentar las acciones. Defensoría está pidiendo algo apegado a la norma y al orden constitucional”, dijo.

Zeballos, quien semanas atrás, junto a los legisladores Gino Costa y Alberto de Belaunde, pidió la presencia del ministro de Justicia en el Congreso para explicar este tema, refirió que la solicitud no fue para hacer público el documento del indulto, sino para analizarlo y tener una posición informada respecto a si se respetó el debido procedimiento.

“El pedido forma parte de sus competencias constitucionales, cualquier argumentación para una respuesta negativa solo generaría suspicacia; por tanto, debe ser urgentemente atendido”, señaló a la Agencia Andina.

De igual forma, el legislador reiteró su solicitud para que el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, acuda a la comisión parlamentaria del sector a fin de explicar de forma documentada el indulto.

“Se retrasó por el cambio en la presidencia de la comisión, pero he leído que el nuevo titular (Salvador Heresi) lo convocaría próximamente. Eso me parece una actitud positiva, pues el Parlamento no puede renunciar a la fiscalización y el control”, añadió.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió el pasado 24 de diciembre conceder el indulto humanitario a Alberto Fujimori, teniendo entre sus argumentos la salud del exmandatario.

Según el diario La República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado peruano entregarle el expediente del indulto de Fujimori como máximo hasta el día 29 del presente mes.

