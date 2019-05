Consejos claves para tu primera experiencia runner

En lo que va del año, se han realizado más de 20 actividades entre carreras, medias maratones, maratones y eventos de running a nivel nacional, donde han participado gran cantidad de personas de distintas edades.

Muchos han corrido, por primera vez, este año. Mientras que otros no descartan hacerlo en lo que queda del 2019. Por eso, Maca Bustamante, runner y nutricionista, y Chris Harrisson, entrenador de triatlón, brindan algunos consejos esenciales que te permitirán alcanzar el objetivo por el que has estado trabajando, y no fallar en el intento.

1.-Entrenamiento: Chris Harrison, asegura que el tipo de entrenamiento previo a realizarse para la maratón es muy importante. Por eso, para llegar al objetivo se recomienda variar las distancias y mezclarlo con distintas velocidades, ir aumentando la cantidad de kilómetros de a pocos e ir conociendo las diferentes reacciones de tu cuerpo.

2. Alimentación: La buena alimentación meses antes y días previos a la carrera son una parte importante de la preparación, por eso Maca recomienda comer quinua, pasta, camote y pollo. Para conseguir magnesio, los frutos secos como las almendra, el plátano para el potasio y salmón para obtener omega 3.

3. Preparación psicológica: Sobre el kilómetro 30 de las maratones, a muchos corredores empieza a faltarles fuerzas para continuar y varios tienen que abandonar el objetivo de llegar a la meta. Sin embargo, preparándose mentalmente con 3 o 4 meses de anticipación pueden lograr sobrepasar o prevenir el cansancio.

4. Accesorios para correr: “Lo más importante para poder correr son un buen par de zapatillas que se adecuen al tipo de pisada de cada corredor, ya sea supinador o pronador”, afirma Harrison. Asimismo, añade que existen marcas como Asics que se encargan de tener diferentes tipos de zapatillas para cada atleta.

Por otro lado, Maca Bustamante, agrega que la hidratación es uno de los factores más fundamentales antes, durante y después de la preparación para una carrera y un estilo de vida saludable.

