20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioActualidadConoce el cronograma 2023 de pagos de sueldos y pensiones en el...
ActualidadNacionalRegionales

Conoce el cronograma 2023 de pagos de sueldos y pensiones en el Estado

peruinforma
By peruinforma
0
769

El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual mensualizado para el pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública que se aplicará durante el Año Fiscal 2023.

A través de la Resolución Viceministerial N° 003-2022-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, también se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La norma detalla el cronograma antes mencionado en los siguientes anexos:

a) Anexo 1: cronograma de pagos anual mensualizado de remuneraciones para el año fiscal 2023, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales.

b) Anexo 2: cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley 20530) para el Año Fiscal 2023, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales.

c) Anexo 3: cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley 19990) para el Año Fiscal 2023, a cargo de la ONP.

Cronograma Anual Mensualizado para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública by Agencia Andina on Scribd

CAS, Secigra, Serums y propinas

La presente resolución viceministerial establece que el cronograma del Anexo 1 incluye los pagos del personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como otros de carácter periódico y no remunerativo tales como Estipendio por Servicio Civil de Graduandos (Secigra) y Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums), propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de escuelas militares y policiales, entre otros de similar naturaleza.

Asimismo fija que las obligaciones relacionadas con la bonificación por escolaridad y los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se atienden conforme a los anexos del referido cronograma, en los meses que corresponda.

CTS, gratificaciones e indemnizaciones

La norma determina que la atención de otras obligaciones relacionadas con los conceptos de pago de remuneraciones y/o pensiones, tales como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones (Régimen Laboral 728), indemnizaciones o similares, se efectúa en las fechas u oportunidad que señala la legislación aplicable.

Se dispone que aquellas unidades ejecutoras que cuentan con personal del Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728 pueden realizar el pago de los conceptos de remuneraciones y gratificaciones de julio y diciembre en una sola planilla, en la fecha en que corresponda atender dichos conceptos.

Se dispone que la presente norma y sus anexos se publican en la sede digital del MEF (www.gob.pe/mef).

Fuente: Agencia Andina

Artículo anterior
¿Por qué las tragamonedas son tan populares en los casinos online?
Artículo siguiente
Servir ofrece 60 mil becas para cursos en gestión y administración pública
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Actualidad

Defensoría del Policía denunciará a tres fiscales por agresión a una...

peruinforma - 0
Tras condenar y rechazar el hecho, el ministro Juan José Santiváñez dispuso esta medida para reafirmar el principio de autoridad de la PNP. La Defensoría...
Actualidad

Fluffy y Spot: conoce a los perros robots de Ford que...

peruinforma - 0
Ford está utilizando robots de cuatro patas en su planta de Transmisión de Van Dyke desde comienzos de agosto para realizar escaneos láser en...
Actualidad

La donación voluntaria de sangre se incrementó respecto al año pasado...

peruinforma - 0
Según los registros hasta la primera quincena de noviembre del 2019, los donantes voluntarios de sangre alcanzaron el 13,2 % La donación voluntaria de sangre...
Actualidad

Covid-19: Perú logró superar las 28 millones de dosis aplicadas de...

peruinforma - 0
Minsa reporta que, a la fecha, 11 millones 760,924 personas ya fueron inmunizados con las dos dosis. El Perú ha aplicado hasta el momento 28...