Servir ofrece 60 mil becas para cursos en gestión y administración pública

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anunció el lanzamiento de 60 mil becas dirigidas a servidores civiles, estudiantes de gestión pública y de otras carreras profesionales, y la ciudadanía en general para estudiar cursos de e-learning MOOC en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).

“En el mes de mayo hemos lanzado 3 cursos MOOC y 1 programa MOOC, con los que esperamos contribuir a la mejora del desempeño laboral de nuestros servidores civiles, así como de las entidades públicas en todo el ámbito nacional, en beneficio de la ciudadanía”, sostuvo la directora de la ENAP, Rosario Cerdán Urtecho.

Los cursos MOOC a disposición son: “Gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública”, “Herramientas para la gestión del talento: Gestión del Rendimiento y Gestión de la Capacitación” y; “Gestión pública para la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos”.

A estos cursos se suma el Programa MOOC “La ruta del tránsito al régimen del Servicio civil”, conformado por cinco cursos MOOC y con certificación por 80 horas académicas.

Hasta setiembre

“Los interesados en conocer, estudiar y fortalecer sus conocimientos en temáticas importantes para la gestión y administración pública tienen hasta el 17 de setiembre para participar en estos cursos, en el horario que cada uno elija ya que estos espacios formativos son de autoaprendizaje y están disponibles en la plataforma virtual de la ENAP las 24 horas del día”, añadió la directora ENAP.

La funcionaria recordó que los cursos que brinda la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir son gratuitos y certificados. Las inscripciones ya están abiertas en el siguiente link.

Programa

Cada curso MOOC tiene una duración académica de acuerdo a la temática en gestión pública:

El curso MOOC “Gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública” se desarrolla en 24 horas académicas.

El curso MOOC “Herramientas para la gestión del talento: Gestión del Rendimiento y Gestión de la Capacitación” tiene una duración de 16 horas académicas.

El curso MOOC “Gestión pública para la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos” se desarrolla en 40 horas académicas.

El programa MOOC “La ruta del tránsito al régimen del Servicio civil – Modalidad virtual” se desarrolla en 80 horas académicas.

Fuente: Agencia Andina