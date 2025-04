Congresistas piden unidad para atender las necesidades urgentes del país

Legisladores de las diferentes bancadas hicieron votos por la unidad de esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para atender las demandas más apremiantes de la población, como la continuación de la inmunización contra la COVID-19, la reactivación económica, el retorno a clases en forma segura y la inseguridad ciudadana, entre otros.

A su vez, descartaron que haya intensión obstruccionista y a cien días de gestión del presidente Pedro Castillo pidieron desplegar acciones concretas en favor de todos los peruanos y que haya “principio de autoridad para gobernar el país”.

Así lo señalaron en el reinicio de la sesión de investidura del Consejo de Ministros, dirigida por la congresista Maricarmen Alva Prieto, titular del Parlamento Nacional, con la participación de los ministros de Estado.

Congresista Soto Palacios Wilson (AP)

Los legisladores expusieron la situación de sus regiones tras tomar conocimiento durante su labor desplegada en la Semana de Representación.

En representación de la región Huancavelica, el congresista Wilson Soto (AP) afirmó que el servicio de salud en los hospitales es muy precario en las siete provincias y en lo que respecta a educación sostuvo que de los 119 mil estudiantes solo 23 mil recibieron tablet.

Además, dijo que no cuentan con un aeropuerto que permita la interconexión con el resto del país y un gran porcentaje de las vías terrestres no tienen asfaltado. “No hay una línea de tiempo y no se dice cómo lo van hacer”, señaló, al tiempo de subrayar que siendo hijo de campesino conoce sus necesidades.

A ello se sumó los pedidos del congresista Raúl Doroteo Carbajo (AP) quien, en representación de los iqueños, indicó que se requiere atender grandes necesidades de agua potable, desagüe y luz, servicios básicos necesarios para generar el bienestar de la población. También, necesitan el aeropuerto de interconexión, que, en Pisco, es un elefante blanco, dijo el legislador.

“Estamos a cien días de Gobierno y no hay resultados positivos que plasmen una acción en beneficio de aquel ciudadano de a pie”, agregó.

En representación de la región Piura, el legislador Manuel García (APP) puso en conocimiento del derramamiento de crudo que está afectando a la pesca artesanal en Talara, el problema de la maricultura en Sechura y el sicariato que se está incrementando en toda la región.

“Tenemos que trabajar en ello y pido al ministro de Interior tener un plan concertado entre la ciudadanía y su ministerio para hacer frente a este flagelo que tanto afecta a la población”, agregó.

Por su lado, el parlamentario Roberto Chiabra (APP) pidió acciones concretas y coherentes para enfrentar la delincuencia. “La delincuencia está en todo el país y en vez de presentar una estrategia para combatirla sacan a las FF. AA. a las calles en Lima por 30 días y sin declarar el estado de emergencia. Me sorprende el cambio de la izquierda en nuestro país”, expresó el legislador.

Por su parte, la legisladora Silvia Monteza Facho (AP) pidió que se priorice el presupuesto en favor de los agricultores que trabajaban de sol a sol para tener los productos de primera necesidad en los mercados y que fueron clave en la pandemia.

A su turno, la congresista Cheryl Trigoso (APP) se mostró a favor de que Ejecutivo y Legislativo trabajen juntos, de la mano y sin mezquindad, sin camisetas políticas y motivados por el amor al Perú.

“Han pasado cien días y no vemos acciones concretas. Necesitamos un Gobierno de acciones viables y concretas. No más palabras, sino acciones”, señaló.

Congresista Patricia Juárez Gallegos (FP)

En otro momento, la legisladora Patricia Juárez (FP) observó que no está de acuerdo con algunos ministros que no tienen experiencia en gestión pública o ministros -como Barranzuela- que han tenido clientes como Orellana; por ello, como presidenta de la Comisión de Constitución aseveró que se estará regulando próximamente la idoneidad de los ministros que van a ocupar los cargos.

“El país necesita principio de autoridad para gobernar el país y eso le pedimos al presidente Pedro Castillo”, afirmó.

“¿Por qué no hacemos un pacto entre los legisladores y trabajamos por las necesidades del pueblo en alianza con el Ejecutivo?”, dijo la congresista Francis Paredes (PL) y agregó que “somos un partido diferente y una propuesta diferente, apostemos por la democracia, la gobernabilidad y la unidad”, concluyó.

Por su lado, el congresista Paul Gutiérrez (PL) pidió a los congresistas trabajar en esa misma línea y a los ministros trabajar por el pueblo. “La vida nos ha demostrado que mucho se habla, pero poco se hace. Si queremos a nuestro pueblo nos toca poner en práctica lo que tanto hemos pregonado”, indicó.

A su vez, el legislador José Cueto Aservi (Renovación Popular) pidió realizar acciones concretas en beneficio del ciudadano. “No hay hechos que ayuden a la gobernabilidad, siguen con la falacia de la nueva Constitución mientras los grandes problemas están al borde de llevarnos al desastre en nuestro país”, dijo.

A su turno, la parlamentaria Susel Paredes (SP-PM) saludó que se esté avanzando con la vacunación en niños y jóvenes, porque con la población inmunizada se pueda volver a la reactivación económica en todo sentido y es importantísimo para la educación.

El congresista Diego Bazán (Avanza País) pidió apoyo para los jóvenes generando más oportunidades y respaldo a los nuevos emprendimientos. “Nada se va logar si seguimos insistiendo en esa nueva Constitución disfrazada de pacto social”, dijo.

Congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País)

Mientras que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), tercera vicepresidenta del Parlamento, manifestó que en los cien días de gestión del Gobierno de turno “hemos sido testigos de la destrucción de la patria, la democracia, la economía del pueblo, los valores que sostienen a la sociedad y a la familia”.

“Un Gobierno que en cien días solo ha logrado el aumento de precios y las protestas sociales, y que con los discursos arrebatados del presidente Castillo se incendien empresas productivas en Ayacucho, Áncash y Piura. ¿Podemos tener una PCM impulsadora de políticas antimineras y sumisa a delincuentes subversivos que atacan campamentos mineros llamando a sus acciones subversivas, derecho a la protesta social?”, se preguntó la legisladora.