Congresistas de la Comisión de Defensa quedaron insatisfechos con exposición del ministro Carrasco

El ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, compareció durante dos horas ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, cuyos congresistas le pidieron más de una explicación sobre la reunión secreta que tuvo con el presidente Pedro Castillo en un inmueble de Breña, revelado por un programa periodístico a fines de noviembre.

El presidente del grupo de trabajo, José Williams Zapata (Avanza País) y sus colegas Roberto Chiabra León (APP), José Cueto Aservi (RP), Patricia Juárez Gallegos (FP), Héctor Valer Pinto (SP) y Pedro Martínez Talavera (AP) coincidieron en insistir, desde distintos ángulos, al ministro Carrasco para que revele quién lo convocó a esa cita y quién lo recibió en ese inmueble.

El ministro Carrasco solamente tuvo una respuesta: él fue a la cita en esa casa particular para tratar asuntos personales con el presidente Castillo. Afirmó que sí ingresó a la casa ubicada en el pasaje Sarratea el pasado 19 de noviembre, «porque quería conversar con el presidente Castillo. Llegué a las 10.08 de la noche y me retiré a las 11.20 de la noche. No logré entrevistarme con el presidente. Estuve solo todo ese tiempo».

Cueto Aservi advirtió una seria contradicción en las declaraciones del propio ministro, mientras que Valer Pinto indicó que esas incoherencias pueden llevar a más de una sospecha y podrían concluir en el inicio de una eventual investigación parlamentaria.

La congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) insistió en saber: ¿quién lo convocó?, ¿quién lo recibió?, ¿quién le comunicó que el presidente (Castillo) no estaba?, ¿acaso fue el sobrino del presidente? Mientras que su colega acciopopulista Edwin Martínez lamentó que las respuestas del ministro Carrasco dejen mucho para dudar.

El otro tema por el cual tuvo que responder el ministro de Defensa fue respecto a por qué y para qué fue la creación de la denominada «Red de Oficiales de Integridad del Sector Defensa», que, según la RM 1087-2021, está conformada por las oficiales de integridad de las entidades que forman parte del sector Defensa.

El tercer asunto sobre el cual rindió cuentas estuvo referido a las acciones desplegadas por el sector Defensa para socorrer a los damnificados del sismo del 28 de noviembre en la región Amazonas. Sobre este punto informó que se han utilizado siete helicópteros del Ejército y de la Fuerza Aérea; cuatro aviones para trasladar ayuda humanitaria y evacuar a poblaciones civiles afectadas, además de la disposición de 29 camiones de transporte de personal.

Informó que Indeci ha entregado a los gobiernos regionales de Amazonas, San Martín y Cajamarca un total de 61.62 toneladas métricas de ayuda humanitaria y que ha beneficiado a 4 mil 483 personas.

El ministro Carrasco habló sobre el evento de Runasur, que iba a realizarse en Cusco, indicando que no involucra ningún compromiso del Estado peruano y pidió esperar el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

DEVIDA

Antes de la comparecencia del ministro de Defensa, se presentó el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón Garrido, quien informó acerca de la política nacional antidrogas hasta el 2030.

Sobre la erradicación del cultivo ilegal de la hoja de coca, reveló que al 13 de diciembre de este año se han erradicado 5532 hectáreas de la hoja verde, «pero no ha tenido repercusión suficiente. Lo que queremos evitar es la resiembra. Existen áreas en donde la resiembra es superior al 60 y 70 %. Por ello, el proceso de erradicación debe acompañarse con desarrollo integral y mayor presencia policial».

Durante el debate, participaron los legisladores José Williams Zapata (Avanza País), Roberto Chiabra León (APP), Pedro Martínez Talavera (AP), José Cueto Aservi (RP), Héctor Valer Pinto (SP), Alfredo Azurín Loayza (SP) y Abel Reyes Cam (PL).