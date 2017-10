Compromiso con personas con discapacidad

Presidente de Comisión de Inclusión exhorta al cumplimiento de la cuota del 5% de trabajadores con discapacidad en el Estado.

AVANCE INFORMATIVO

El presidente de la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad, Edwin Donayre (APP), exhortó al cumplimiento en el Estado de la ley que establece incluir la cuota del 5 % de sus trabajadores con discapacidad en aras de una verdadera inclusión social y su inserción en la economía nacional.

Durante su participación en la conferencia “Semana de la Inclusión Social”, expresó su compromiso de un trabajo permanente de apoyo a las personas con discapacidad.

“Después de esta reunión salimos a las puertas y nos olvidamos de todo entonces no sirvió de nada ..entonces mejor no hablemos nada porque no se trata de hablar y no hacer nada”, enfatizó.

El congresista Donayre rechazó la marcada diferencia que sufren las personas con algún impedimento físico, por ejemplo, en cuanto ayudas mecánicas para su mejor desenvolvimiento social.

“El Estado es el papá y si tiene 5 hijos y cuenta con 5 millones de soles como presupuesto debe distribuirlo entre todos sus hijos. Cómo es posible que gaste en obras como Chinchero con las irregularidades que se ven y no voltee la mirada a hacia quienes más lo necesitan. Eso pasa cuando la autoridad no toma decisiones pensando en todos los peruanos”. Comentó Donayre Gotzch.

El legislador abogó porque se les dé una mejor calidad de vida a las personas que sufren de algún tipo de impedimento físico.

En representación del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Edith Bautista dio detalles de los 7 programas con que cuenta el ministerio. Su estrategia es incluir para crecer.

En la reunión está presente el congresista Luis Yika García, de Fuerza Popular, quien saludó y conversó con los asistentes hablando quechu

Me gusta: Me gusta Cargando...