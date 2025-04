¿Cómo aplicar correctamente bloqueador solar con la mascarilla?

Con el paso de los meses hemos aprendido a protegernos del Covid-19 y elementos como el alcohol en gel, protector facial y la mascarilla se han convertido en indispensables si queremos salir de casa; ahora, con la llegada del verano, protegernos de las rayos UV se vuelve igual de importante.

Al utilizar la mascarilla se podría pensar que una parte de nuestro rostro se encuentra protegido contra la radiación UV y confundir que no es necesario el uso del bloqueador solar; sin embargo, es todo lo contrario, ya que los rayos ultravioleta tienen la capacidad de atravesar la tela según su calidad, grosor y color.

Por ello, nuestra piel aún se encuentra expuesta a altos índices de radiación ultravioleta que en los últimos años ha alcanzando índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado «extremo», que pone en peligro la salud de todos los peruanos.

Especialistas de la Liga Contra el Cáncer a través de su campaña “Ahora Protégete del Sol” te explican cómo debes aplicarte correctamente el bloqueador solar con la mascarilla, especialmente, para aquellas personas que debido a la actual emergencia sanitaria realizan algún tipo de actividad física o trabajo al aire libre.

Primordial, utilicen un bloqueador solar diariamente con un factor no menor a 30 SPF. Apliquen el bloqueador solar 30 minutos antes de salir y hagan una nueva aplicación cada 2 horas. Tomen en cuenta que cuando apliquen el producto deben hacerlo de manera uniforme por todo el rostro para asegurar la protección por todos lados. No olviden las demás zonas expuestas como las orejas, parpados ojeras, cuello, nuca y escote. De preferencia, eviten exponerse al sol sin protección entre las 10 a.m. y las 3 p.m., pues la radiación ultravioleta se intensifica mucho más durante este periodo. Realizarse un chequeo de cáncer de piel una vez al año, si detecta alguna anomalía en alguna parte de su cuerpo que ha sido expuesto al sol debe ser detectado a tiempo.

Finalmente, la Liga Contra el Cáncer se encuentra realizando despistajes en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Cercado de Lima y Pueblo Libre por una donación de S/. 39.00, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La campaña se realizará durante el mes de enero y la atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Las citas podrán agendarse a través de Web: www.ahoraprotegetedelsol.com, llamando a la central telefónica (01)204-0404 o a través del Whatsapp 988 562 238.